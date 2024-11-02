Tlaib'den Harris'e Destek Yok

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ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Demokrat Rashida Tlaib, seçim gününe sayılı günler kala katıldığı bir seçim çalışmasında Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'e destek istemedi.

Politico'nun haberine göre, Tlaib, dün Detroit'te düzenlenen Birleşik Otomobil İşçileri mitinginde konuştu.

Tlaib, sendika üyelerini oy kullanmaya teşvik etmesine karşın konuşmasında Harris yerine oy pusulasının alt kısımlarındaki diğer Demokrat adaylara destek istedi.

Başkanlık seçimleri yaklaşırken ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında ortada bir görüntü veren Michigan eyaletinde Müslümanların seçim sonuçlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

ABD'deki Müslüman toplumu ise İsrail'i destekleyen Joe Biden yönetimine karşı tepkisi göstererek ABD'yi Filistin'deki soykırıma engel olamamakla suçluyor.

Filistin kökenli Amerikalı Tlaib, Demokrat aday Harris'e destek açıklamayan tek Demokrat olarak bilinirken, Biden yönetiminin İsrail yanlısı politikalarına yönelik eleştirilerini yüksek sesle dile getiriyor.