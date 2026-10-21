TMMOB, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
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TMMOB, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın serbest bırakılmasını istedi

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TMMOB, BirGün muhabiri İsmail Arı\'nın serbest bırakılmasını istedi
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TMMOB, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınıp yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi. TMMOB, Arı'nın ve hukuksuz tutuklanan tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki göstererek gazetecilere yönelik baskı ve tutuklamalara son verilmesi çağrısında bulundu.

TMMOB'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın, ifade vermek için gittiği Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınması ve yeniden tutuklanması, ülkemizde basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik baskıların ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Açıktır ki meşruiyetini yitiren siyasal iktidar, baskıyı ve hukuksuzluğu bir yönetim biçimi haline getirerek varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Yargının siyasal iktidarın sopası haline geldiği bu düzende seçilmiş belediye başkanlarından siyasetçilere, gazetecilerden akademisyenlere, öğrencilerden demokratik haklarını kullanan yurttaşlara kadar toplumun her kesimi hedef alınmaktadır.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar halkın gerçekleri öğrenme hakkı engellenemez, demokratik hak ve özgürlükler baskıyla ortadan kaldırılamaz. Hukuksuzluğu ve baskıyı iktidarlarının güvencesi olarak görenler bilmelidir ki halktan büyük bir güç yoktur. TMMOB olarak bir kez daha vurguluyoruz: İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilere yönelik baskılara, gözaltılara ve tutuklamalara son verilmeli; hukuksuz biçimde tutuklanan tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir. Demokrasi, hukuk ve özgürlükler için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları BirliğiAnkara Emniyet Müdürlüğüİnsan HaklarıPolitikaGüncelSon Dakika

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