TMMOB, Bodrum Ortakent'te 'atıl' denilerek yapılaşmaya açılmasına karşı dava açtı - Son Dakika
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TMMOB, Bodrum Ortakent'te 'atıl' denilerek yapılaşmaya açılmasına karşı dava açtı

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TMMOB, Bodrum Ortakent\'te \'atıl\' denilerek yapılaşmaya açılmasına karşı dava açtı
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TMMOB, Bodrum Ortakent'teki taşınmazlara yönelik imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Birlik, Danıştay 6. Dairesi'nce iptal edilen benzer içerikli planların yeniden onaylandığını ve alanın 'atıl' sayılıp yapılaşmaya açılmak istendiğini belirtti.

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 9 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtıklarını duyurdu.

TMMOB'dan yapılan yazılı açıklamada, birlik tarafından planlama alanına ilişkin 2020 ve 2021 yıllarında hazırlanan aynı içerikli planların iptali istemiyle daha önce açılan iki ayrı davada Danıştay 6. Dairesi'nin civar yerleşimler itibariyle bir nefes alma alanı olarak ayrılan bölgenin yerleşime açılmasının yaratacağı tahribat ortaya konarak dava konusu planların iptaline karar verildiği ve bunların kesinleştiği ifade edildi.

Buna karşın davalı Özelleştirme İdaresi ve Cumhurbaşkanlığınca ısrarlı biçimde, mahkeme kararları ile plansız hale gelen alana ilişkin iptal gerekçesini ortadan kaldırmayan, benzer içerikli planların onaylandığı, alanın "atıl" olduğu iddiası ile yapılaşma öngören plana dayalı uygulamalar gerçekleştirilmeye başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TMMOB tarafından 9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11582 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan, 21 Ağustos 2026 tarihinde askıya çıkan Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile açılan davada gerek doğanın gerekse de insanlığın yaşamını sürdürmek, devamlılığını sağlamak için gerekli her yapılaşmamış alanın, koruma altındaki alanların 'atıl' alan olarak adlandırılmasının kamu yararına olamayacağı vurgulanmıştır.

Dava dilekçesinde 'Kaldı ki bir kez daha ifade etmek gerekirse her boşluğu 'atıl' olarak adlandırıp 'yapılaşma fırsatı' şeklinde değerlendirmenin şehircilik ve planlama ilke ve esasları çerçevesinde de karşılığı bulunmamaktadır. Danıştay kararlarının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi, hukuka aykırılığı ortaya konan ve iptaline karar verilen düzenlemelere dayalı uygulamalara bir an evvel son verilmesi gerekirken; davalı idarece dava konusu plan değişiklikleri ile iptal kararının gerekleri yerine getirilmemiş, aksine daire kararlarında hukuka aykırılığı açıkça ortaya konan ve iptal edilen kullanımlara ve buna dayalı faaliyetlere geçerlilik tanıyacak planlar yapılmıştır' denerek dava konusu planların iptali talep edilmiştir."

Kaynak: ANKA
Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları BirliğiDanıştayGüncelBodrumÇevreEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: TMMOB, Bodrum Ortakent'te 'atıl' denilerek yapılaşmaya açılmasına karşı dava açtı - Son Dakika
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