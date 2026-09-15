TMO Manisa'da kuru üzüm alımına başladı, Saruhanlı'da traktör kuyruğu oluştu - Son Dakika
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TMO Manisa'da kuru üzüm alımına başladı, Saruhanlı'da traktör kuyruğu oluştu

TMO Manisa\'da kuru üzüm alımına başladı, Saruhanlı\'da traktör kuyruğu oluştu
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Toprak Mahsulleri Ofisi, Manisa'da kuru üzüm alımına başladı; üreticiler Saruhanlı ilçesindeki alım noktasına traktörleriyle akın etti. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, tüccarın 50-55 liraya aldığı üzümde TMO'nun piyasayı regüle ettiğini belirterek alım kapasitesinin artırılmasını istedi.

MANİSA'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kuru üzüm alımına başladı. Saruhanlı ilçesinde belirlenen alım noktasına gelerek üzümlerini teslim etmek isteyen üreticiler, traktörleriyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kuru üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da üreticilerin hasat ettiği Sultaniye cinsi çekirdeksiz üzümlerin kurutulmasının ardından TMO alımlara başladı. TMO, kuru üzüm alım fiyatını 10 numara için 100, 9 numara için 95, 8 numara için 90, 7 numara için ise 85 lira olarak belirledi. Manisa'da, bugün başlayan alımlarda üreticiler, traktörleriyle ürünlerini teslim etmek için Saruhanlı ilçesinin Koldere Mahallesi'ndeki alım noktasına geldi. Alım noktasında traktörlerden oluşan uzun kuyruklar oluştu.

Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, TMO'nun piyasaya girmesinin üzüm fiyatlarını da bir nebze düzenlediğini belirterek, "Saruhanlı'da bir ilk. Biz eskiden çuvallayıp öyle teslim ediyorduk. Ama Toprak Mahsulleri Ofisi'nin almış olduğu bir karar ile bu yıl bazı alım noktaları döküm olarak yapılacak. O da bizim çiftçimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Şu anda üzümlerin 85, 90, 95, 100 lira bandında gezdiği söyleniyor" dedi.

'TÜCCAR 50-55 LİRAYA ALIRKEN TMO PİYASAYI REGÜLE ETTİ'

Okur, "Toprak Mahsulleri Ofisi 21 gün içinde parayı ödeyeceğini söylüyor. Bu da tabii ki bizi bir nebze olsun sevindiriyor. Çünkü şu anda tüccar 50-55 liraya üzüm almakta iken Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu şekilde piyasaya girmesi piyasayı bir nebze regüle etti" diye konuştu.

TMO'nun ilerleyen günlerde alım kapasitesini artırmasını beklediklerini dile getiren Aydoğan Okur, "Bunun inşallah ilerleyen günlerinde daha seri bir şekilde, daha fazla ekip fazlalaştırarak çiftçimizin elinde kalan bütün üzümlerini almasını bekliyoruz. Bunu biz devlet büyüklerimizden önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'25-30 LİRALIK FARK AZ BİR PARA DEĞİL'

Koldere'deki alım noktasının yalnızca Saruhanlı üreticilerine değil, Manisa merkez ve diğer ilçelerinden de gelen üreticilere de hizmet verdiğini belirten Okur, "Buraya Saruhanlı'nın yanı sıra Manisa merkez mahalleleri ve diğer ilçelerde geliyor. Burada döküm alınıyor. En azından kötünün iyisi. Şu anda 55-60 liraya vereceği üzümü burada 80-85 lira, 90 lira arası verecek çiftçi. Tabii ki arada 25-30 lira bir fark var. Bu fark da az bir para değil. Yani en azından çiftçinin işçiye ödeyeceği kesim ücretini bir nebze olsun karşıladı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TMO Manisa'da kuru üzüm alımına başladı, Saruhanlı'da traktör kuyruğu oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TMO Manisa'da kuru üzüm alımına başladı, Saruhanlı'da traktör kuyruğu oluştu - Son Dakika
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