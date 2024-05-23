TMV, Saraybosna\'da Bilim Fuarı düzenledi

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bilim Fuarı düzenledi.

TMV'nin Saraybosna'daki okullarında bu yıl ikincisi düzenlenen Bilim Fuarı, Bosna Hersek ve Türkiye milli marşlarıyla başladı.

Fuara, TMV ile Saraybosna'daki bazı okulların öğrencileri ve Travnik kentinden öğrencilerin yanı sıra TMV Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, okul çalışanları, velileri ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Öğrenciler, fuardaki stantlarında, hazırladıkları projelerin sunumunu gerçekleştirdi.

TMV Bosna Hersek Temsilcisi Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TMV olarak Bosna Hersek'te bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bilim Fuarı gerçekleşiyor. Bu yıl farklı olarak, komşu okullarımızı ve Travnik'ten bir okulumuzu misafir ettik." dedi.

Fuarda 39 projenin yarışacağını ifade eden Gül, "Buradaki amacımız, bilim fuarlarını gerçekleştirerek öğrencilere, bilim ve teknoloji adına bir farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

Katılımdan ve fuardaki projelerden duydukları memnuniyeti dile getiren Gül, bir sonraki hedeflerinin, Bilim Fuarı'nı tüm Bosna Hersek düzeyinde yapmak olduğunu kaydetti.

Gül, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Bosna Hersek'te gerçekleştirilmesi için altyapıyı oluşturmayı da hedeflediklerini anlattı.