TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Bozüyük Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Güncel

(BİLECİK)- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) Başkanı Mehmet Ergün, Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik, eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker, Belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Hisarcıklıoğlu'na plaket takdiminde bulunarak Türk bayrağı ve Nutuk hediye etti. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da Başkan Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği için teşekkür ederek ziyaretinin anısına "Cihan Harbi'nde Türkler" adlı kitabı takdim etti.

Bakkalcıoğlu, "Sayın Hisarcıklıoğlu'na sanayi ve ticaret kenti Bozüyük'ümüze göstermiş olduğu ilgi ve alaka ile TOBB olarak ilçemize kazandırdıkları, inşaatı tamamlanma noktasına gelen anaokulu için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.