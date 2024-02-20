TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, İşimiz Temiz Projesi'ni 81 ile yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, İşimiz Temiz Projesi'ni 81 ile yaygınlaştırıyor

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, İşimiz Temiz Projesi\'ni 81 ile yaygınlaştırıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET iş birliğiyle hayata geçirilen 'İşimiz Temiz Projesi' daha geniş iş kollarını kapsaması hedefiyle 81 ilde uygulamaya geçiyor. Proje kapsamında yapılan toplantıda, projenin başarısı ve kadın girişimciliğin önemi vurgulandı.

20.02.2024 15:33
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET iş birliğiyle hayata geçirilen "İşimiz Temiz Projesi" daha geniş iş kollarını kapsaması hedefiyle 81 ilde uygulamaya geçiyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde, konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektöründeki işletmelere yönelik hijyen eğitimlerini kapsayan "İşimiz Temiz Projesi"ne ilişkin Türkiye geneli yaygınlaştırma ve proje bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2021 yılında 3 pilot ilde başlayan projenin çok kısa sürede büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Projenin ülke geneline yayılması için gerekli adımların atıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "İşimiz Temiz Projesi ile hizmet sektöründeki yeme içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin, gelişmiş hijyen anlayışı ile öne çıkmalarına, tüketicilerin ve özellikle turistlerin buraları tercih etmesine destek veriliyor. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımız, eğitimlerin tasarlanması ve kadın girişimcilerimize bu eğitimlerin verilmesinde çok başarılı işler çıkardı. Bir diğer proje ortağımız olan OPET de gerek yerelde gerek ulusalda projenin ölçeklenmesi ve sahada uygulanması için büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, projenin ortaklarına ve bu sürece gelmesine katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Öte yandan Türkiye'deki kadın girişimcilik potansiyelinin geliştirilmesi ve donanımlı hale getirilmesinin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük edilmesinin ana hedefleri olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda kadın girişimcilere yol gösteren birçok çalışmaya imza attıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Hedefimiz kadın girişimci oranını yüzde 10'un üzerine çıkarmak olmalıdır. Buna destek vermek üzere, kamu ihalelerinde kadın imalatçının ürünlerinin yüzde 15 kota ile alınarak, kadın girişimcilerin teşvik edilmesini her fırsatta dile getiriyoruz. Hep vurguluyorum. Aklın, başarının cinsiyeti olmaz. Kadın güçlü olursa, aile, toplum ve ülke de güçlü olur." ifadelerini kullandı.

"Eğitimlerimiz diğer sektörler tarafından da talep edildi"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise projeyi 81 ile yaygınlaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin 2021'de pilot uygulamalarla başladığını anımsatan Öztürk, "Başlangıçta 3 ilde başlamıştık. Sonra 20 ile çıkardık ve 150 bin kişiye ulaştık. Projenin 81 ile yaygınlaşması artık ölçeğinin çok daha büyümesi demek. Amacımız özellikle mikro işletmelerde hizmet ve hijyen standartlarını artırarak daha iyi hizmet vermelerini sağlamak. Sağlıklı, bilinçli bir toplum yaratılmasına katkı sağlamak. Başlangıçta ulaşım, konaklama ve yeme içme sektöründe başladığımız eğitimlerimiz diğer sektörler tarafından da talep edildi. Bugün 81 il başkanımız ve milli eğitim camiamızın temsilcileri bir araya gelecekler. Bütün şirketlerde, kurumlarda bu projeyi nasıl yaygınlaştırabiliriz. Kısacası seferberliğe çıkacaklar." şeklinde konuştu.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete de toplum sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, temizlik ve hijyen konusunda eğitim almış nesillerin yetişmesinden hareketle yola çıkılarak oluşturulan projede 150 bin kişinin eğitimlerden faydalandığını belirtti.

Antalya Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise pilot iller arasında yer alan Antalya'da projenin en üst seviyede yürütüldüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından toplantı, işletmelerin tecrübelerini paylaştığı "Hijyen ve Mikro İşletmelerde Sürdürülebilir Yönetim Paneli" ile devam etti.

Toplantı programı, "Proje Dönemi Yarışması"nda ödüllerin verilmesinin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, Kadın, Güncel, Son Dakika

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