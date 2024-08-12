Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 hektarlık alan etkilendi.

12.08.2024 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahale ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yangın yaklaşık 20 hektarlık alanı etkilemiş olup, söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesinde Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi, kamu kurum kuruluşları görev almış ve vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüştür, soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA

Orman Yangını, Erbaa, tokat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 02:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement