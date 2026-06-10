Tokat'ta Akıntıya Kapılan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Akıntıya Kapılan Genç İçin Arama Devam Ediyor

Tokat\'ta Akıntıya Kapılan Genç İçin Arama Devam Ediyor
10.06.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erbaa'da Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak'ı bulma çalışmaları 13 gündür sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışmalar 13 gündür sürüyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD), polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri aramalarını hem sudan hem karadan hem de havadan devam ettiriyor. Ayrıca Kelkit Çayı'na giren iş makineleri, olayın gerçekleştiği noktalardaki bazı alanlarda suyun akış yönünü değiştirerek çalışma gerçekleştiriyor.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Erbaa, Tokat, Yaşam, Polis, AFAD, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Akıntıya Kapılan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

15:05
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:24:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Tokat'ta Akıntıya Kapılan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.