Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Çevikler Mahallesi'nde metruk bir binanın bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kişinin öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada ölen kişinin O.K. (18) olduğunu belirledi.
Ekipler olayla ilgili D.A'yı gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Bıçaklı Cinayet - Son Dakika
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