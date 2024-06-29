Tokat\'ta bir apartmanın altında çıkan yangın korkuttu

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"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

TOKAT'ta 6 katlı apartmanın altında bulunan elektrikçide çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Behzat Bulvarı'ndaki bir apartmanın alt katında bulunan elektrikçide meydana geldi. Dükkandan çıkan duman bütün binayı sararken, bölgede panik yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaptığı çalışma ile kısa sürede söndürüldü. İş yerinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.