Tokat'ta davulcunun uğramadığı sitenin sakini komşularını bağırarak sahura kaldırdı
TOKAT - Tokat'ta bulunan bir siteye sahur için Ramazan davulcusunun gelmemesi üzerine, bir kişi komşularını bağırarak uyandırdı. İmren Sitesi'nde yaşanan komşuluk vefa gösterisi sosyal medyayı salladı.
Tokat'ın Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde yer alan İmren Sitesi'nde, bir vatandaşın davul sesi olmadığı için komşularını sahura bağırarak uyandırdığı olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Site sakinlerinden birisinin, siteye Ramazan ayında geleneksel sahur davulcusunun uğramaması üzerine, kendince bir çözüm bulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın, "Saygıdeğer İmran Sitesi sakinleri. Sahur vakti gelmiştir. Senin ışıkların hiç yanmıyor takip ediyorum. Siz de uyanın. Haydi İmran Sitesi, sahur vakti uyan" şeklinde komşularını sahura bağırarak kaldırdığı görülüyor. Özellikle Ramazan'ın manevi atmosferinde gösterilen bu komşuluk vefa gösterisi, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırarak, İmran Sitesi sakinlerinin birlik ve dayanışma ruhunu yansıttı.
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Belçika medyası, Union Saint-Gilliose'nin Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde yenmesini övgüyle karşıladı. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi beklenen bir sonuç olsa da, Belçika futbol kamuoyu ve medyası İstanbul'da böyle bir başarı beklemiyordu. Union SG, Fenerbahçe karşısında etkili bir performans sergileyerek 1-0 galibiyet elde etti. Ancak ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu. Belçika medyası, Union SG'nin İstanbul'da elde ettiği galibiyete geniş yer ayırdı ve takımın Avrupa macerasını olumlu bir şekilde sonlandırdı olarak değerlendirdi.
Belçika medyası, Union Saint-Gilliose'nin Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde yenmesini övgüyle karşıladı. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi beklenen bir sonuç olsa da, Belçika futbol kamuoyu ve medyası İstanbul'da böyle bir başarı beklemiyordu. Union SG, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek galip geldi ancak turu geçmeye yetmedi.
Tokat'ta bulunan İmren Sitesi'nde, Ramazan davulcusunun gelmemesi üzerine bir kişi komşularını bağırarak uyandırdı. Bu komşuluk vefa gösterisi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve İmren Sitesi sakinlerinin birlik ve dayanışma ruhunu yansıttı.
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tır, yol kenarında iken dorseye bağlı olan soğutucu motorundan çıkan yangın sonucu hurda haline geldi. Yangını fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tır, yol kenarında beklerken çıkan yangın sonucu hurda yığınına döndü. Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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