Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 63 kişiye eğitim verildi.
Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda eğitim program düzenledi.
Eğitimde, Tokat Halk Eğitim Müdürlüğü yönetici, öğretmen, personel ve kursiyerlerden oluşan 63 kişiye eğitim verildi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Eğitici Proje: Fermuar Sistemi - Son Dakika
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