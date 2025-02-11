Tokat\'ta Fermuar Sistemi Eğitimi Verildi

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Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 99 kişiye eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında, Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi eğitmeni Hatice Toprak tarafından verilen eğitime, acil sağlık hizmetleri istasyonları ve komuta kontrol merkezinde görevli personel katıldı.

Eğitimde 99 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.