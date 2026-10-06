Tokat'ta inşaat alanının yanındaki yolda çökme oldu, 2 katlı ev tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta inşaat alanının yanındaki yolda çökme oldu, 2 katlı ev tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat\'ta inşaat alanının yanındaki yolda çökme oldu, 2 katlı ev tahliye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında inşaat alanının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Olası tehlikeye karşı yolun bitişiğindeki 2 katlı ev tedbir amacıyla boşaltılırken AFAD, polis ve belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı.

TOKAT'ta bir inşaat çalışmasının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgedeki 2 katlı ev, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat alanının yanındaki yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, ÇEDAŞ, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve belediye ekipleri de çöken yol ve çevresinde inceleme başlattı. Olası tehlikeye karşı yolun bitişiğindeki 2 katlı ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
İncelemeGüvenlikİnşaatGüncelPolisTokatAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:24
Okan Buruk’tan sürpriz karar Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:29:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Tokat'ta inşaat alanının yanındaki yolda çökme oldu, 2 katlı ev tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei