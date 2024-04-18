Tokat\'ta meydana gelen deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildi

(ANKARA) Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı basın açıklamasında Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelindeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Hatipoğlu ayrıca deprem sonrası evde kalmak istemeyen yurttaşların, alınan tedbirler kapsamında hazırlanan yurt ve kapalı spor salonlarında misafir edileceğini belirtti.
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