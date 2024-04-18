Tokat'ta meydana gelen deprem Yozgat'ta hasara yol açtı - Son Dakika
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Tokat'ta meydana gelen deprem Yozgat'ta hasara yol açtı

Tokat\'ta meydana gelen deprem Yozgat\'ta hasara yol açtı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Yozgat'ta da hissedildi. Kadışehri ilçesinde ve köylerinde bazı yapılar zarar gördü, ancak can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi. Yelten köyünde ise 2 katlı atıl bir ev yıkıldı.

18.04.2024 19:59
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğünde deprem Yozgat'ta hasara yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı Yozgat'ta da hissedildi.

Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde de kuvvetli şekilde hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem neticesinde saha ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre, Kadışehri ilçemizde ve köylerinde bazı yapıların zarar gördüğü ancak çok şükür şu ana kadar ulaşılan bilgilerde can kaybı ve yaralı vatandaşımızın bulunmadığı anlaşılmıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Öte yandan Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde 2 katlı atıl bir evin yıkıldığı yönünde ekiplere ihbar geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta meydana gelen deprem Yozgat'ta hasara yol açtı - Son Dakika

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