Tokat\'ta Motosiklet Yarışına 22 Bin Lira Ceza

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosikletlerinin üzerine yüzüstü yatarak yarışan 2 kişi polis ekipleri tarafından tespit edilip, haklarında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücülere toplam 22 bin 649 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 2 motosiklet sürücüsü yarışmaya başladı. Motosikletlerini üzerlerine yüzüstü yatarak kullanılan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri sürücüleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile U.C. ve İ.Y. kısa sürede yakalandı. U.C.'ye, 'Kamu düzenini bozacak şekilde araç sürmek' ve 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddelerinden, İ.Y.'ye ise 'Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak' ve 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddelerinden toplam 22 bin 649 lira para cezası uygulandı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Erbaa Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ulusal haber kanallarında, internet haber sitelerinde ve sosyal medyada; ilçemizde iki sürücünün seyir halinde iken yaptığı tehlikeli hareketlere ait görüntüler yer almıştır. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu şahısların U.C. ve İ.Y. olduğu anlaşılmıştır. Şahıslar hakkında; 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, U.C.'ye, 'Kamu düzenini bozacak şekilde araç sürmek' ve 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. İ.Y.'ye, 'Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak' ve 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır" denildi.