Tokat'ta Motosiklet Yarışına 22 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat'ta Motosiklet Yarışına 22 Bin Lira Ceza

Tokat\'ta Motosiklet Yarışına 22 Bin Lira Ceza
18.08.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsü, yüzüstü yatarak yarıştıkları tespit edilerek 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücülere toplamda 22 bin 649 lira para cezası kesildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosikletlerinin üzerine yüzüstü yatarak yarışan 2 kişi polis ekipleri tarafından tespit edilip, haklarında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücülere toplam 22 bin 649 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 2 motosiklet sürücüsü yarışmaya başladı. Motosikletlerini üzerlerine yüzüstü yatarak kullanılan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri sürücüleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile U.C. ve İ.Y. kısa sürede yakalandı. U.C.'ye, 'Kamu düzenini bozacak şekilde araç sürmek' ve 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddelerinden, İ.Y.'ye ise 'Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak' ve 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddelerinden toplam 22 bin 649 lira para cezası uygulandı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Erbaa Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ulusal haber kanallarında, internet haber sitelerinde ve sosyal medyada; ilçemizde iki sürücünün seyir halinde iken yaptığı tehlikeli hareketlere ait görüntüler yer almıştır. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu şahısların U.C. ve İ.Y. olduğu anlaşılmıştır. Şahıslar hakkında; 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, U.C.'ye, 'Kamu düzenini bozacak şekilde araç sürmek' ve 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. İ.Y.'ye, 'Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak' ve 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, trafik, Polis, Erbaa, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Motosiklet Yarışına 22 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın
Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı
İstanbul’da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı
Tümer Metin’den Talisca ile ilgili büyük iddia Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Galatasaray anlaştı Singo, Türkiye’ye geliyor Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor
Gaziantep’te feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 15:39:57. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Motosiklet Yarışına 22 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.