Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Devran Maviş (19) idaresindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında Cafer Cenikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücü Maviş ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Otomobil-Traktör Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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