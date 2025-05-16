Tokat'ta Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı

Tokat\'ta Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı

Tokat'ta bağ evine tuzaklanan patlayıcı infilak etti. 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Davada keşif yapıldı.

16.05.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 1 kişinin öldüğü, 5'i asker 6 kişinin yaralanmasına ilişkin görülen davada, 2 sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı.

Olay, 18 Mayıs 2024'te saat 21.00 sıralarında Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban (29), beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını cep telefonuyla arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ile 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ahmet Karaçoban (63) ve oğlu Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. Patlamadan 5 gün sonra bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban'ın oğlu Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Turgay Öztürk (38) ve İsmail Güreldi (50), çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Patlamaya ilişkin hazırlanan iddianameyle Öztürk ve Güreli hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve her bir yaralı için 8'er yıl hapis cezası istemiyle Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 7 Nisan'da görülen duruşmada mahkeme, suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığa 16 Mayıs'ta keşif yaptırılmasına karar verdi.

Turgay Öztürk ve İsmail Güreldi tutuklu bulundukları cezaevlerinden keşif için yoğun güvenlik önlemleri altında Karayaka beldesine getirildi. Sanıkların olaydan 1 gün önce geldikleri bölgede ve bağ evinde keşif yapıldı. Keşif sırasında bağ evi civarında bulunan Sefa Can Karaçoban'ın bir yakını, 'Ölüsünü yakacağım ölüsünü' diyerek tepki gösterdi. Ek ifadeleri alınan 2 sanığın tutuklu yargılandığı dava, 9 Temmuz'da görülmeye devam edecek.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Erbaa, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

16:33
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
13:52
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:41:32. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.