Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi

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Genclerin delikanlilik yasi sorgulanmali.Her ergen erkek cocuguna ehliyeti olsa bile arac kullanim izni verilmemeli.Ulkemizin gunumuz genclerinin cogu ucuk.Allah,anne ve babalara sabir versin.O araba o kadar parcalanacak kadar ne yapiyor ne iciyor bu gencler.Nereye yetisecekler?Yurdum insani Garipoglu ve Karabulut cinayet olayindan sonra aileler, ders almamisa benziyor.