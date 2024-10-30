Tokat'ta sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkıp ağaca çarparak ikiye ayrıldı.
Kazada, Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Muhammet Sütlüer (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi - Son Dakika
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