Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil, Geyraz mevkisinde ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 19 yaşındaki Salih Taşkafa ve 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü olay yerinde yaşamını yitirirken, 20 yaşındaki Muhammet Sütlüer yaralandı.

30.10.2024 10:17
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Tokat'ta sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkıp ağaca çarparak ikiye ayrıldı.

İKİ GENÇ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Muhammet Sütlüer (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erdoğan null:
    gençlik çok tehlikeli şimdi 23 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    tofaş sahibinin düşmanı 13 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Allah rahmet eylesin ikiye ayrıldıysa bizim meşhur teneke tofaş'tır o 12 0 Yanıtla
  • Erdi Ediz:
    taşkafa horumdüzü sütlüer soyadlarını çok mu aramışlar Allah rahmet eylesin 5 6 Yanıtla
  • Turk:
    yazık 8 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    ikiye bolundugunu göre suratleri çok düşülmüş,, 1 0 Yanıtla
  • Hakikat:
    Genclerin delikanlilik yasi sorgulanmali.Her ergen erkek cocuguna ehliyeti olsa bile arac kullanim izni verilmemeli.Ulkemizin gunumuz genclerinin cogu ucuk.Allah,anne ve babalara sabir versin.O araba o kadar parcalanacak kadar ne yapiyor ne iciyor bu gencler.Nereye yetisecekler?Yurdum insani Garipoglu ve Karabulut cinayet olayindan sonra aileler, ders almamisa benziyor. 1 0 Yanıtla
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