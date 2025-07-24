TOKİ'den Gayrimenkul Sertifikası Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TOKİ'den Gayrimenkul Sertifikası Modeli

24.07.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçük yatırımcılar için konut erişimini kolaylaştıran Gayrimenkul Sertifikası uygulaması başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak devreye alınıyor.

AA muhabiri, uygulamaya ilişkin merak edilen konuları 10 soruda derledi.

1- Yeni sistemin amacı nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri karşılayamayan vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir modeli devreye aldı.

"Damlaya damlaya ev olur" anlayışıyla geliştirilen sistem, küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor.

Bu model, vatandaşların konut sahibi olma imkanını artırmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesini amaçlıyor. Peşinat ve kredi yükümlülüğü olmadan küçük birikimlerle yatırım yapılabilen sistem, konuta erişimde kolaylık sağlayarak toplumun geniş kesimlerine hitap ediyor.

2- Uygulama nasıl işleyecek?

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen sistemde, vatandaşlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki gayrimenkul sertifikalarını bütçelerine uygun şekilde satın alabilecek.

Sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görecek. Alt veya üst limit bulunmadan isteyen herkes bu yatırım modeline katılabilecek.

3- Sertifikalar ne zaman ve nasıl satışa sunulacak?

Sertifikalar, 7 lira 59 kuruş fiyatla 4-8 Ağustos tarihleri arasında talep toplama yoluyla halka arz edilecek. 11 Ağustos'tan itibaren ise Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek.

4- Hangi projeye yatırım yapılacak?

İlk uygulama, İstanbul Başakşehir'de inşa edilecek Damla Kent Evleri projesiyle başlatılıyor.

Projede toplam 5 bin 325 konut yer alacak. İlk etapta 1540 konut için sertifika satışı yapılacak.

İnşaat 1 Ekim'de başlayacak ve 4 Şubat 2029'da tamamlanacak.

5- Sertifikalar nasıl değerlendirilecek?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor:

Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alacak.

Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınacak. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

6- Birden fazla kişi bir konuta ortak olabilir mi?

Sistem, paylı mülkiyet esasına dayalı olarak birden fazla kişinin aynı konut için yeterli miktarda sertifika biriktirerek ortak olmasına imkan sağlıyor.

Evin toplam değerine denk gelen sertifika adedi toplandığında, hisse oranlarına göre tapu devri yapılabiliyor. Bu sayede eşler ya da birden fazla yatırımcı birlikte konut sahibi olabiliyor.

7- Yalnızca İstanbul'da yaşayanlar mı başvurabilecek?

Gayrimenkul Sertifikası uygulamasında ikametgah şartı bulunmuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan yatırımcılar da yetkili aracı kurumlar üzerinden hesap açarak sertifika alımına katılabiliyor. Böylece İstanbul'daki projelere ülke genelinden yatırım yapılabiliyor.

8- Her daire aynı fiyatta mı?

Şerefiye farkıyla dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri, konutlara göre farklılık gösterecek.

9- Proje tamamlanmadan önce konutumu seçebilir miyim?

Sertifika adediyle bir konutun değerine ulaşan yatırımcılar, projenin 6'ncı ayından itibaren başlayacak asli edim talep sürecinde başvuru yaparak istedikleri konutu seçebilecek.

10- Gayrimenkul Sertifikası uygulaması yalnızca bu projeye mi özel?

Damla Kent, sistemin ilk uygulama projesi olarak hayata geçirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ve Emlak Konut GYO'nun açıklamalarına göre, modelin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı illerindeki projelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Böylece sistemin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşması planlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Finans, Emlak, Toki, Toki, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'den Gayrimenkul Sertifikası Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
Malatya’da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı
Fenerbahçe ile anılan Rashford’ın yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ile anılan Rashford'ın yeni takımı belli oldu
Eskişehir’de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu
Jhon Duran Fenerbahçe’de şimdiden fırtına estirdi Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı

17:21
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
23:00
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
22:55
Selçuk İnan’dan ’’Fenerbahçe’yi çalıştırır mısınız’’ sorusuna bomba cevap
Selçuk İnan'dan ''Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna bomba cevap
22:39
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
22:28
Galatasaray geriden gelip kazandı
Galatasaray geriden gelip kazandı
22:24
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 18:00:30. #7.11#
SON DAKİKA: TOKİ'den Gayrimenkul Sertifikası Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.