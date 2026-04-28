TOKİ İstanbul kura çekilişi başvuru ücreti iadesi nasıl alınır?
TOKİ İstanbul kura çekilişi başvuru ücreti iadesi nasıl alınır?

28.04.2026 10:35
TOKİ'nin sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da yapılan kura çekilişlerinde hak sahibi olamayanlar, başvuru ücretlerini geri alabilecek. İşte bankalara göre iade yöntemleri.

TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirdiği kura çekilişlerinde hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretlerini geri alma hakkına sahip. İade süreçleri, başvurunun yapıldığı bankaya göre farklılık göstermekle birlikte genel olarak hızlı ve pratik yöntemlerle tamamlanabiliyor.

Başvuru ücretlerinin iadesi, kura çekimi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde başlıyor. Bankaların yoğunluğuna veya resmi tatillere bağlı olarak bu sürelerde küçük değişiklikler yaşanabiliyor. Vatandaşların iade süreçlerini takip etmeleri için bankaların duyurularını ve e-Devlet sistemini kontrol etmeleri öneriliyor.

Halkbank üzerinden başvuru yapanlar, bankanın internet sitesi veya mobil uygulamasındaki TOKİ Başvuru İade ekranına TC kimlik numarası ve cep telefonu ile giriş yaparak, SMS doğrulaması sonrası kendi adlarına kayıtlı bir IBAN'a iade alabilir. Ayrıca Halkbank ATM'lerinden kartsız işlem menüsü altındaki TOKİ Başvuru İade seçeneği de kullanılabilir.

Ziraat Bankası aracılığıyla başvuranların ücretleri, TOKİ tarafından bankaya bildirildikten sonra kişinin Ziraat Bankası'ndaki vadesiz hesabına otomatik olarak yatırılır. Hesabı olmayanlar, kimlikleriyle şubeye giderek nakit alabilir veya yeni hesap açtırabilir.

Emlak Katılım Bankası üzerinden başvuranlar, bankanın web sitesindeki TOKİ Başvuru İade sayfasına TC kimlik numarası ve cep telefonu ile giriş yaparak SMS doğrulaması sonrası iade talebi oluşturabilir. Ayrıca Emlak Katılım ATM'lerinden kartsız işlem menüsü altındaki TOKİ İşlemleri seçeneği de kullanılabilir.

Vatandaşlar, TOKİ başvuru ve iade süreçlerini e-Devlet Kapısı üzerinden de takip edebilir. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yazarak ilgili hizmetlere ulaşabilir, Konut/İş Yeri Başvuru ekranından başvurunun güncel durumunu ve iade bilgilerini görüntüleyebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sosyal Konut, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
10:49
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
