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Tokyo'da Haneda Havalimanı'nda Uçak Kazası: 5 Ölü - Son Dakika
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Tokyo'da Haneda Havalimanı'nda Uçak Kazası: 5 Ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yolcu uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Kazada, sahil güvenlik uçağındaki 6 kişilik mürettebattan 1'i yaralı olarak kurtuldu. Sahil güvenlik uçağı, depremlerden etkilenen insanlara yardım götürmek üzere görevlendirilmişti. Kazanın ardından Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatıldı.

Tokyo\'da Haneda Havalimanı\'nda Uçak Kazası: 5 Ölü
02.01.2024 - 15:30,
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, polis yetkilileri, çarpışmanın ardından sahil güvenlik uçağındaki 6 kişilik mürettebattan 1'inin yaralı şekilde kaçmayı başardığı, 5'inin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Söz konusu sahil güvenlik uçağının depremlerden etkilenen insanlara yardım götürmek üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistinde Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği belirtilmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar yer almıştı.

Pistte yanan yolcu uçağında bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiği duyurulmuştu.

Öte yandan, olay nedeniyle Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokyo'da Haneda Havalimanı'nda Uçak Kazası: 5 Ölü - Son Dakika
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