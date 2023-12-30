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Tokyo'da İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Tokyo'da İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da halk, ABD Büyükelçiliğinin ana kapısı yakınında toplanarak İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. Gösteride Filistin'e destek sloganları atılırken, pankartlar ve dövizlerle İsrail'in ve ABD'nin politikalarına tepki gösterildi.

Tokyo\'da İsrail\'in Filistin\'e saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi
30.12.2023 - 20:19,
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da halk, ABD Büyükelçiliğinin ana kapısı yakınında toplanarak İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Arab News Japan'in haberine göre, Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

ABD Büyükelçiliğinin ana kapısı yakınında yapılan protestoya katılanlar, "Ateşkes, şimdi", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" sloganları atarak İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Gösteride " Gazze'ye Yapılan Soykırımı Durdurun", "Elveda Sömürgeci Siyonizm" ve "Irkçı Terörist İsrail'i Boykot Edin" yazılı pankartlar ön plana çıkarken, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı dövizler dikkati çekti.

Göstericiler ayrıca ayakkabılarını havaya kaldırarak protestoda bulundu.

Kaynak: AA
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