Tokyo Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek amacıyla çadırlar kurdu - Son Dakika
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Tokyo Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek amacıyla çadırlar kurdu

Tokyo Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek amacıyla çadırlar kurdu

Tokyo Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına karşı çıkarak Filistin'e destek amacıyla kampüs bahçesinde çadırlar kurdu. Öğrenciler, Filistin Dayanışma Kampı adını verdikleri eylemle Filistin halkının yanında olduklarını göstermeyi amaçlıyor. Japon medyasının Filistin'e yeterince ilgi göstermediğini savunan öğrenciler, çadırların kaldırılmamasını umuyor.

10.05.2024 11:12
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Tokyo Üniversitesi öğrencileri, ABD üniversitelerinde Filistin'e destek amacıyla başlatılan eylemlere katılarak kampüs bahçesinde çadırlar kurdu.

Japonya'nın önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından Tokyo Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne askeri saldırılarına karşı çıkmak ve Filistin halkının yanında durduklarını göstermek amacıyla eylem başlattı.

Öğrenciler geceyi, üniversitenin Komaba kampüsü bahçesinde kurdukları çadırlarda geçirdi. AA muhabirine konuşan öğrenciler, "Filistin Dayanışma Kampı" ismini verdikleri eylemlerinin içeriğini ve hedefini anlattı.

Soyadını vermek istemeyen Liberal Sanatlar Bölümü öğrencisi Shu, "Biz her gün huzurlu bir hayat yaşıyoruz ama Filistinliler bombalamalar nedeniyle acı çekiyor." ifadesini kullandı.

Shu, bu durumun değişmesine katkıda bulunmak üzere bu eylemi başlattıklarını vurgulayarak kampüs içinde çok sayıda kişinin "Filistin Dayanışma Kampı"nı ziyaret ettiğini kaydetti.

"Filistin Dayanışma Kampını" her gün 20-30 öğrencinin ziyaret ettiğini anlatan Shu, öğrencilerin bu eyleme ilgisinin arttığını söyledi.

Japon medyasının, Gazze'de yaşanan acı gerçekleri Japon toplumuna "dürüstçe" aktarmadığını savunan Shu, "Filistin, günden güne Japon medyasında küçük bir mesele muamelesi görüyor." dedi.

Shu, "Refah saldırısı gibi Filistin'de meydana gelen trajik olayların fiziki ve coğrafi açıdan yeterince ciddiye alınmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Gazze'de 7 aydır yaşanan "İsrail'in soykırımlarını" Japon hükümetinin "kesin bir dille kınayamadığını" ileri süren Shu, "ABD yönetimi de İsrail'in soykırımlarını durduramıyor, Japon hükümeti de bunu güçlü bir şekilde kınayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin halkının yanında durmak için çadırda kalıyoruz"

Üniversite öğrencisi Tajiri de Gazze'de yaşanan "korkunç katliamları" gördüklerinde yüksek öğrenim mensubu olarak buna karşı harekete geçmek istediklerini belirtti.

Gazze Şeridi'nde acı durumu "şu an yaşadıkları mevcut ortamın duygusuyla tarif edemeyeceğini" vurgulayan Tajiri, Filistin halkının yanında durma niyetiyle çadırda kaldıklarına dikkati çekti.

Ülkesinin "Filistin yaklaşımını" eleştiren Tajiri "Japon hükümetinin İsrail'in mevcut eylemlerini kınayamamasını ve ne olursa olsun ABD'nin söylemlerine karşı çıkamadığı bu vaziyeti oldukça utanç verici buluyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'deki üniversitelerde Filistin destekçisi öğrencilerin kurduğu çadırların zor kullanılarak kaldırıldığını anımsatan Tajiri, Tokyo Üniversitesinde "varlıklarını net bir şekilde ortaya koyduklarını", çadırların kaldırılmamasını umduklarını söyledi.

Tajiri, kamp noktasını, insanların milliyeti ve inancı gibi özelliklerine göre "dışlanmadığı bir yer" olarak tutmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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