Tolga Akış Manisfest için kesenin ağzını açmış: Henüz karlı bir proje değil - Son Dakika
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Tolga Akış Manisfest için kesenin ağzını açmış: Henüz karlı bir proje değil

Tolga Akış Manisfest için kesenin ağzını açmış: Henüz karlı bir proje değil
25.06.2026 14:35
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Manifest grubunun yapımcısı Tolga Akış, grubun henüz karlı bir proje olmadığını belirterek tek bir klip setinin maliyetinin bile iki haneli milyon liralara ulaştığını açıkladı. Akış, projeye büyük yatırım yapıldığını ve Manifest için güvenlikten psikoloğa kadar 143 kişilik bir ekibin çalıştığını söyledi.

Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan Manifest grubu, son dönemin en çok konuşulan müzik projeleri arasında yer alıyor. Ajda Pekkan ile gerçekleştirdikleri düetle adlarından daha da fazla söz ettiren grup, büyüyen hayran kitlesi ve iddialı projeleriyle dikkat çekerken, yapımcıları Tolga Akış'tan grubun perde arkasındaki maliyetlere ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. 

Tolga Akış Manisfest için kesenin ağzını açmış: Henüz karlı bir proje değil

Akış, katıldığı YouTube programında grubun finansal sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Manifest'in henüz karlı bir noktaya ulaşmadığını söyleyen Akış, projenin halen yoğun yatırım ve emek aşamasında olduğunu ifade etti.

Tolga Akış Manisfest için kesenin ağzını açmış: Henüz karlı bir proje değil

"TEK BİR KLİP SETİ BİLE İKİ HANELİ MİLYONLARA ULAŞIYOR"

Manifest için yapılan prodüksiyon harcamalarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Akış, şu ifadeleri kullandı:

"Manifest şu an karlı bir proje değil. Şu an bizim kapasitemizde kurulan bir klip setinin rakamları iki haneli milyonları buluyor. Kız grubu projelerimizde çektiğimiz ilk klipler bile bizim hayatımız boyunca imza attığımız en pahalı prodüksiyonlardı. Sonrasında ise her yeni klipte, örneğin ikinci ve üçüncü kliplerde maliyet olarak hep bir öncekinin üzerine çıktık. Hem konserlerde hem de kliplerde kendi prodüksiyon rekorumuzu kırarak ilerliyoruz."

Tolga Akış Manisfest için kesenin ağzını açmış: Henüz karlı bir proje değil

"143 KİŞİ SADECE MANİFEST İÇİN ÇALIŞIYOR"

Akış, Manifest projesinin arkasında büyük bir ekip bulunduğunu belirterek, güvenlik ekibinden psikologlara kadar toplam 143 kişinin sadece Manifest için görev yaptığını söyledi.

Ayrıca kız gruplarında başarının en önemli unsurunun şirket yönetimi ve yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Akış, projenin gelecekte yüksek karlılığa ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

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Son Dakika Güncel Tolga Akış Manisfest için kesenin ağzını açmış: Henüz karlı bir proje değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tolga Akış Manisfest için kesenin ağzını açmış: Henüz karlı bir proje değil - Son Dakika
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