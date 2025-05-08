Tomara Şelalesi Ziyaretçilerini Bekliyor

Anadolu'nun en etkileyici şelalelerinden Tomara Şelalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

GÜMÜŞHANE - Türkiye'de turizm otoriteleri tarafından görülmesi tavsiye edilen 10 şelale arasında yer alan Gümüşhane'deki Tomara Şelalesi, dağın ortasındaki 40 ayrı noktadan dökülen buz gibi suyuyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dağın ortasındaki 40 ayrı kaynaktan 15 metreden dökülen ve yörede "Kırk Gözeler" adıyla bilinen Tomara Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte su debisinin zirveye ulaştığı döneme girdi.

Sezonun başlamasıyla birlikte doğaseverlerin uğrak noktalarından birisi olan şelale bölgenin en etkileyici doğal güzelliklerinden birisi olmasının yanında serin suları ve yemyeşil doğasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

Doğu Karadeniz bölgesinin en gözde turistik noktalarından birisi olan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, piknik alanları, cam seyir terası, çocuklar için oyun parkından lokantasına kadar eksiksiz hizmet sunulan ve ziyaretçilerin şelaleden çıkan berrak sularda serinleyip doğanın tadını çıkardığı mekanlardan birisi.

Dağın ortasındaki 40 ayrı kaynaktan çıkan sular birleşerek görkemli bir şelaleye dönüşürken 15 metre yükseklikten dökülen süt rengindeki köpük köpük buz gibi berrak suyunun oluşturduğu vadide binlerce yıldır gürül gürül çağlıyor.

Gümüşhane il merkezine 109, Şiran ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleyi ziyaret eden Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bölgede yapacakları doğa yürüyüşü öncesinde uğradıkları şelalede eşsiz manzaranın tadını çıkaran ve Bayburt'tan gelen Yunus Emre Çingöz, "Eşimle birlikte Bayburt'tan bu etkinliğe katılmak için Gümüşhane'ye geldik. Gayet güzel bir ortam var" dedi.

Tomara Şelalesine ilkbahar mevsiminde daha önce hiç gelmediğini dile getiren Zehra Aygün ise "İlkbaharda daha önce hiç gelmemiştim. Çok hoşuma gitti. Suyu çok fazla ve kırk gözeler olması, suyunun çok lezzetli olması beni çok etkiledi. Bir daha gelmek isterim. Sonbaharını da görmek isterim şelalenin" diye konuştu.

Etkinliğe Trabzon'dan katılan Hacer Arslan da "Çok güzel, çok keyifli. Şelaleyi görmeye geldik. Harika bir yer. Hava da çok güzel. Ekip süper zaten. Çok güzel bir faaliyet olur inşallah" ifadelerini kullandı.