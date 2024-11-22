Topkapı Kaleiçi Meydanı Projesi Başladı - Son Dakika
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Topkapı Kaleiçi Meydanı Projesi Başladı

Topkapı Kaleiçi Meydanı Projesi Başladı

İETT garajı alanında Topkapı Kaleiçi Meydanı projesi, 20 bin m² alanda trafiğe kapalı bir alan yaratacak.

22.11.2024 14:47
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Fatih'te, İETT garajı olarak kullanılan ve İstanbul'un Bizans ile Osmanlı dönemlerinde kentin giriş noktası olan tarihi alandaki "Topkapı Kaleiçi Meydanı" projesi başladı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, burada yaptığı açıklamada, belediyenin girişimiyle hayata geçirilen projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde yapılacağını söyledi.

Topkapı Kaleiçi Meydanı projesiyle yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın ağaçlandırılarak etkinlik alanları oluşturulup trafiğe kapatılacağını belirten Turan, çalışmaların 2025 yılının yazında bitmesini beklediklerini kaydetti.

Tarihi meydanın 1995'ten bu yana otobüslerin parklanma alanı olarak kullanıldığını aktaran Turan, "Bu tarihi kent merkezinde bir karmaşıklık hali söz konusuydu. Şimdi ulusal bir yarışma yaptık, proje yarışması ile bu meydan projesi bu yarışmayı kazandı." diye konuştu.

Turan, şöyle devam etti:

"İstanbul yıllardır kent hafızasında olmayan tarihi bir kent meydanına kavuşuyor. Sadece bu bulunduğumuz alan içerisinde 20 bin metrekarelik bir kent meydanı oluşmuş olacak. Bu 20 bin metrekarelik alanın tamamı trafiğe kapalı alan olacak. Trafik etrafından dönmüş olacak. Civarındaki bütün bu binalar, etrafındakiler de bir kentsel tasarım projesiyle beraber kent meydanıyla bütünleştirilecek."

Çalışmaların tamamlanmasıyla sur duvarının da ortaya çıkacağını anlatan Turan, İETT durağının ise sur dışına alındığını ifade etti.

Farklı ağaç türlerinin meydanda yer alacağını dile getiren Turan, "Etkinlik alanlarının olduğu, kültürel etkinliklerin yapılabileceği, çevresindeki işletmelerin de burayla adapte olacağı, büyük bir tarihi kent merkezine kavuşacak. Bu proje aynı zamanda Kara Surları Millet Bahçemiz ile de uyumlu bir proje. Birleşmiş olacak. Yani 20 bin metrekare kent meydanı. Hemen bitişiğinde 20 bin metrekare de bir millet bahçemiz var. Dolayısıyla toplam 40 bin metrekarelik bir alan bütünleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Turan ile beraberindekiler proje alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Topkapı Kaleiçi Meydanı Projesi Başladı - Son Dakika

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