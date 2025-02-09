Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri Konyaaltı'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri Konyaaltı'nda Gerçekleştirildi

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yaparak, belediyenin tüm personeline bu konudaki eğitimleri vereceklerini açıkladı. Eşitlik Birimi'nin kurulmasıyla daha kapsayıcı bir belediyecilik hedefleniyor.

09.02.2025 12:15  Güncelleme: 13:47
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(ANTALYA) - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri'nde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan "Kadın erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı gruplar önceliğimiz. Daha adil bir Konyaaltı için çalışıyoruz" dedi.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Koordinatörü Duygu Dokuz, Konyaaltı Belediye personeline toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel kavramlarının ve eşitlikle ilgili yasaların istatistiklerinin yer aldığı bir seminer verdi. Seminerde konuşan Belediye Başkanı Cem Kotan, bu kapsamda ilk olarak Eşitlik Birimi'ni kurduklarını dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Daha eşit bir Konyaaltı için çalışıyoruz. Bugün de, Yerel Eşitlik Eylem Planımız doğrultusunda daha kapsayıcı, daha adil ve daha güçlü bir belediye inşa etmek için bir araya geldik. Eğitimlerimizi özellikle dezavantajlı gruplar doğrultusunda planlıyoruz. Eşitlik Eylem Planı bizim için son derece önemli ve ciddiyetle ele aldığımız bir süreç. Belediyemizin bu konuda organize bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Kadın-erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi konular önceliğimiz. Bu süreçte önce belediyemizde, ardından toplumda bu anlayışı sağlamayı hedefliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bu çalışmalara imza atmanın ve bu süreci başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Sizin burada alacağınız eğitimler hem bireysel olarak sizi iyileştirecek, hem de topluma ve belediyeye daha iyi hizmet etmenizi sağlayacak."

Tüm personel dahil ediliyor

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Koordinatörü Duygu Dokuz verilen eğitimler hakkında şu bilgileri verdi:

"Bugün burada toplumsal cinsiyet eşitliği semineri gerçekleştiriyoruz. Bu, 2024 yılında imzaladığımız iş birliği protokolünün bir parçası. Belediyenin tüm personeline, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki temel kavramları, Türkiye'deki eşitlik yasalarını, bu kazanımların nasıl elde edildiğini ve eşitlikle ilgili istatistikleri aktarıyoruz. Konyaaltı Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecinde ve bu kapsamda bir Eşitlik Birimi kuruyor. Tüm personelin bu sürece dahil edilmesi, eşitlik meselesini kurumsal olarak ele almamıza ve çalışmalarımızı bu yönde geliştirmemize büyük katkı sağlayacak."

Toplantıda, yerel yönetimlerin kadın-erkek eşitliğini sağlamak için somut adımlar atmasını öngören Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı da Şubat ayı Meclis Toplantısı gündeminin ikinci maddesi olarak görüşüldü. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını (CEMR) imzalanmasına ilişkin madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Cem Kotan "Bahsedilen gündem maddesi yerelde eşitlik eylem planıyla ilgili. Bunu tüm Türkiye'de 82 belediye imzaladı. Biz Antalya'da, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin ardından imzalayacak üçüncü belediye olacağız. Konyaaltı Belediyesi olarak Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırlayarak, hizmetlerimizi eşitlikçi bir anlayışla planlayacak ve herkes için adil bir kent yaşamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cem Kotan, Konyaaltı, Politika, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri Konyaaltı'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika

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