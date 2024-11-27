Toprağa Saygı Yürüyüşü Manavgat\'ta Düzenlendi

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkılarıyla, toprak sağlığına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla "Toprağa Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

TEMA Vakfı Manavgat Temsilciliği ve Emir Hotels iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Manavgat Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşti. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı. Yürüyüşe, Belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, çevre konusunda duyarlı sivil toplum kuruluşları, öğrenci grupları, doğaseverler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, ellerinde "Toprağa Saygı" yazılı pankartlar ve doğa temalı dövizlerle yürüyüşte yer aldı.

Yürüyüş, Atatürk Kültür Merkezi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yol boyunca, katılımcılar, çevreye duyarlılık mesajları vererek, çevre kirliliği ve toprak erozyonuna dikkat çekti. Törenin başında, Tema Vakfı Manavgat Temsilciliği tarafından hazırlanan çelenk, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne sunuldu. Törene katılanlar, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlikte, Manavgat'ta çevre konusunda farkındalık oluşturularak, toplumun tüm kesimlerine toprak ve çevre konusunda duyarlı olma çağrısı yapıldı.