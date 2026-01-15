Torba Kanun Teklifi Bayındırlık Komisyonu'nda.

(TBMM) -TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda belediye şirketlerine Cumhurbaşkanı onayı şartı getiren düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. CHP milletvekilleri, torba yasa teklifinin belediyeler üzerinde "siyasi vesayet" kurduğunu, TOKİ'ye imtiyaz sağladığını ve hukuk devleti ilkesini zayıflattığını belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, belediye şirketlerine Cumhurbaşkanı onayı şartı getiren düzenlemenin denetim gerekçesiyle savunulamayacağını, Sayıştay ve müfettişlerin zaten belediyeleri denetlediğini belirterek, asıl amacın CHP'li belediyelerin halka dokunan projelerini engellemek olduğunu söyledi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, belediye şirketlerine Cumhurbaşkanı onayı şartı düzenlemesinin de yer aldığı 32 maddelik Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, teklifin içeriğinin hukuk devleti ve yerel demokrasi açısından derin endişeler barındırdığını söyledi. Kaya, birbiriyle ilgisiz düzenlemelerin torba yasa mantığıyla bir araya getirildiğini belirterek, teklifin vatandaşın derdine derman olmaktan ziyade idarenin yetkilerini kontrolsüz biçimde genişleten ve denetimi zayıflatan bir anlayışın ürünü olduğunu ifade etti.

CHP'li Kaya: "Devlet kurumuna vatandaş karşısında imtiyazlı bir zırh giydiriyorsunuz"

Deprem güvenliği ve kentsel dönüşüm gibi hayati başlıkların arasına gizlenen maddelerin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Kaya, teklifin 17'nci maddesine dikkat çekti. Bu maddeyle belediyelerin ve belediyelere bağlı şirketlerin yeni bir şirket kurmasının, bir kooperatife ortak olmasının ya da bedelsiz, hibe yoluyla şirket edinmesinin Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlandığını hatırlatan Kaya, bunun demokrasiyle bağdaşmadığını söyledi.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının beldelerine hizmet götürmek için kullanacakları ticari ve iktisadi araçların Cumhurbaşkanı iznine bağlanmasının yerel yönetimler üzerinde siyasi bir vesayet kurma çabası olduğunu dile getiren Kaya, düzenlemenin "bürokrasiyi azaltma" iddiasının aksine, muhalif belediyelerin elini kolunu bağladığını savundu. Belediyelerin şirket kurarken değil, hizmet üretirken denetlenmesi gerektiğini ifade eden Kaya, söz konusu maddenin denetim değil, doğrudan bir kilitleme mekanizması olduğunu söyledi. Kaya, "Bir diğer hukuk garabeti ise 10'uncu maddede karşımıza çıkıyor. TOKİ'yi taraf olduğu dava ve icra takiplerinde teminat yatırma yükümlülüğünden muaf tutuyorsunuz. Anayasa'mızın hukuk devleti ilkesi gereği idare ile vatandaş mahkeme önünde eşittir. Ancak siz bu maddeyle devlet kurumuna vatandaş karşısında imtiyazlı bir zırh giydiriyorsunuz" diye konuştu.

CHP'li Avşar: "Torba yasa anlayışından vazgeçilmeli"

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da torba yasa anlayışına eleştiriler yöneltti. Avşar, komisyonlara sürekli torba yasa metinlerinin gelmesi nedeniyle aynı konuların tekrar tekrar tartışıldığını belirterek, bunun zaman ve enerji kaybına yol açtığını söyledi. Muhalefetin anayasal gerekçelerle ve birbiriyle ilgisiz düzenlemelerin aynı torbada yer almasına itiraz ettiğini hatırlatan Avşar, bu durumun komisyon çalışmalarında perde oluşturduğunu ifade etti.

Torba yasa anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Avşar, maddelerin hukuki boyutlarıyla ilgili yasa komisyonlarına sevk edilerek her komisyonun kendi alanında değerlendirme yapmasının daha faydalı olacağını dile getirdi. Avşar, teklifin torba yasa şeklinde ele alınmasının yanı sıra yerel yönetimlerin yetkilerine müdahale edilmesi ve bu yetkilerin merkezileştirilmesine yönelik düzenlemeler nedeniyle itiraz ettiklerini ifade etti. Avşar, bu yaklaşımın, faydalı olabilecek düzenlemelerin dahi kamuoyunda tartışmalı hale gelmesine yol açtığını söyledi.

CHP'li Yanıkömeroğlu: "10'uncu maddeyle TOKİ'ye mahkemeden izin almadan mirasçılık belgesi çıkarma yetkisi veriliyor"

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ise birbiriyle ilgisiz onlarca madde içeren yeni bir torba kanun teklifinin Meclis'e getirildiğini belirterek, teklifin satır aralarında mülkiyet hakkından depremzede haklarına, yerel yönetimlerin özerkliğinden çevreye kadar vatandaşın kazanılmış haklarını ihlal eden düzenlemeler bulunduğunu söyledi. Teklifin 10'uncu maddesiyle TOKİ'ye mahkemeden izin almadan mirasçılık belgesi çıkarma yetkisi verildiğini ifade eden Yanıkömeroğlu, TOKİ'nin normal adli prosedürleri izlemekten kaçındığını ve bunun amacının sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

"Yapı denetçilerinin isimlerinin ruhsattan silinmesinin şeffaflıktan kaçma anlamına geliyor"

Asıl sorunun 11'inci maddede yer aldığını belirten Yanıkömeroğlu, bakanlığa sosyal konut projeleri için acele kamulaştırma yetkisi verildiğini söyledi. Acele kamulaştırmanın hukukumuzda ülke savunması gibi olağanüstü haller için istisnai bir yetki olduğunu vurgulayan Yanıkömeroğlu, sosyal konut yapımının bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini ifade etti. 12'nci maddede yapı denetimine ilişkin düzenlemelere de değinen Yanıkömeroğlu, yapı denetçilerinin isimlerinin ruhsattan silinmesinin şeffaflıktan kaçma anlamına geldiğini belirtti. Vatandaşın, oturduğu binayı kimin denetlediğini bilme hakkı olduğunu söyledi. Teklifin 17'nci maddesinin yerel yönetimler üzerindeki "baskıcı zihniyetin" bir yansıması olduğunu savunan Yanıkömeroğlu, belediyelerin şirket kurmasının, hibe yoluyla şirket edinmesinin, kooperatif kurmasının veya yeni ortaklıklar oluşturmasının Cumhurbaşkanı onayına bağlandığını ifade etti. Yanıkömeroğlu, bu düzenlemenin denetim gerekçesiyle savunulamayacağını, Sayıştay ve müfettişlerin zaten belediyeleri denetlediğini belirterek, "Sizin sorununuz denetim değil Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halka dokunan projelerini engellemek" dedi.

Teklifin altıncı maddesinin kabul edildiği komisyonda, görüşmeler sürüyor.