Torbalı Arama Kurtarma Timi, AFAD İzmir İl Müdürü ile Bir Araya Geldi

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi bünyesinde kurulan Torbalı Arama Kurtarma Timi (TAKUT), Enkaz Eğitim Sahası'nda AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci ve ekibini ağırladı.

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci ve beraberindeki heyet, ilçeyi olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren TAKUT'u ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi, Türkiye genelinde sadece Torbalı Belediyesi bünyesinde bulunan "Enkaz Eğitim Sahası" oldu.

AFAD heyeti, sahada incelemelerde bulunarak TAKUT'un eğitim süreci, müdahale kapasitesi ve yerel afet yönetimi planlamasına ilişkin detaylı bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde, Torbalı'daki altyapının Türkiye'ye örnek teşkil edebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Övünç Demir, afet yönetimine büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemizi olası afetlere karşı dirençli hale getirmek için bilimsel ve uygulamalı temellere dayanan bir sistem kuruyoruz. TAKUT ekibimizle gurur duyuyoruz. Kurduğumuz Enkaz Eğitim Sahası, personelimizin gerçek koşullarda eğitim almasını sağlıyor. Bu konuda AFAD ile iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci de yerel yönetimlerin afetlere hazırlık konusundaki duyarlılığının ülke genelindeki afet risklerini azaltmada büyük önem taşıdığını vurguladı. Ekinci, Torbalı Belediyesi'nin bu alandaki öncü yaklaşımının diğer yerel yönetimlere de ilham vereceğini sözlerine ekledi.