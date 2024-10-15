Torbalı Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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(İZMİR) - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü" kapsamında kahvaltıda engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Demir, "Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Sizlerin dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız ve ben bu görevde olduğum sürece hep yanınızda olacağım" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü" kapsamında kahvaltıda engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay, meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı kahvaltıda engelli bireyler sorunlarını ve taleplerini Belediye Başkanı Övünç Demir'e iletti. Gelen talepleri dinleyen Başkan Demir, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Minik Zelen'e özel hediye

Torbalı Belediyesi, engellilere yönelik hayata geçirdiği projelerle İzmir'de farkını ortaya koyuyor. İşitme engelli tercümanı çalıştıran, Engelli Hakları Birimi kuran, engellileri istihdam eden, engelli aracını hizmet filosuna ekleyen ve engelli araçların tamiri için bir istasyon açan belediye, engelli bireylere sağladığı imkanlarla İzmir'de örnek belediyeler arasında gösteriliyor. Hayata kazandırılan projelerin yanı sıra engelli bireylere bireysel destek de sağlayan Torbalı Belediyesi, engelli Zelen Arslan için tamir atölyesinde bulunan yedek parçalardan özellikli çocuk tekerlekli sandalyesini kullanılabilir hale getirdi. Düzenlenen kahvaltıda Arslan'a hediyesi teslim edilirken, Arslan ve ailesi Başkan Demir'e teşekkür etti.

"Daha yeni başladık, yapacak çok işimiz var"

Düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren empati kurarak engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. O zorlukları bizlerde yaşayarak elimizden geldiğince engelli kardeşlerimizin yanında olmak için çabalıyoruz. Bu bir ekip işi, bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Daha yeni başladık, yapacak çok işimiz var. Özellikle kaldırımlar ile ilgili buradan mesaj vermek istiyorum. Bir kentte kaldırımlardan engelliler ve bebek arabalı ebeveynlerin rahatça gezebilmesi gerekiyor. Bu gönülden olması gereken bir durum. Ama ne yazık ki bazı esnaflarımız ısrarla kaldırımlarımızı işgal ediyorlar. Zabıta ekiplerimiz her zaman sahada. Bugüne kadar tatlılıkla uyardık ama bugünden sonra sertleşeceğiz" dedi.

"100'e yakın tekerlekli sandalye tamiri gerçekleştirdik"

Ağustos ayında hizmete giren tamir atölyesinin engelli bireylere büyük kolaylıklar sağladığını ifade eden Demir, "Bildiğiniz üzere Ayrancılar'da bir tamir atölyesi kurduk. Kurduğumuz günden bugüne kadar 100'e yakın tekerlekli sandalye tamiri gerçekleştirdik. Dikili'den Aydın'dan tamir yapılması için bize gelen tekerlekli sandalyeler var, Ödemiş ve Bayındır gibi ilçelere de atölye ile ilgili destek vermeye başlayacağız. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Sizlerin dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız ve ben bu görevde olduğum sürece hep yanınızda olacağım" dedi.

Öte yandan 15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü kapsamında görme engeli bulunan Aykut Aktürk öğretmene beyaz baston hediye edildi.