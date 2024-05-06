Torbalı Belediyesi Hıdırellez Şenliği Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Torbalı Belediyesi Hıdırellez Şenliği Kutlamaları Gerçekleştirildi

Torbalı Belediyesi Hıdırellez Şenliği Kutlamaları Gerçekleştirildi

Torbalı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Çaybaşı Mahallesi'nde kutlandı. Belediye Başkanı Övünç Demir, kutlamalara katılarak bolluk ve bereket dileklerini paylaştı.

06.05.2024 11:31  Güncelleme: 11:36
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(İZMİR) - Torbalı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Çaybaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Kutlamalara katılan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Bolluk ve bereketin habercisi Hıdırellez'de tüm dileklerimiz kabul olsun" dedi.

Torbalı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenliği, bu yıl da Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Çaybaşı Mahallesi'nde kutlandı. Kutlamalarda Şerif Bitgen, Çaybaşılı Derciş ve Emre Övek sahne aldı. İlçe sakinleri şenlik alanında yakılan ateşin üstünden atlayarak baharın gelişini kutladı.

Hıdırellez Şenliğine katılan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de Hıdırellez ateşinin üstünden atladı. Başkan Demir, "Baharın sevincini ve Hıdırellez coşkusunu hemşehrilerimiz ile birlikte yaşadık. Değerli sanatçılarımız Emre Övek, Şerif Birgen ve Çaybaşılı Derviş'in sahne aldığı bu güzel gecede hep birlikte doyasıya eğlendik. Bolluk ve bereketin habercisi Hıdırellez'de tüm dileklerimiz kabul olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Torbalı Belediyesi Hıdırellez Şenliği Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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