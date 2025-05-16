Torbalı Belediyesi'nden 19 Mayıs Gençlik Festivali

(İZMİR)- Torbalı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "19 Mayıs Gençlik Festivali" ile kutlayacak. Spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getirecek festivale tüm gençleri davat eden Belediye Başkanı Övünç Demir, "Bu anlamlı günü, gençliğimizle birlikte sporla, sanatla, bilinçle ve coşkuyla kutluyoruz. Tüm gençlerimizi dolu dolu geçecek olan festivalimize bekliyorum" dedi.

Torbalı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolu dolu bir festivalle kutlayacak. 16 Mayıs'ta başlayıp hafta sonuna yayılan "19 Mayıs Gençlik Festivali", spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getirerek, Torbalı'da bayram coşkusunu zirveye taşıyacak. Festivalin ilk gününde fidan dikimi ve bisiklet turu ile doğa ve çevre bilincine dikkat çekilecek. 17 ve 18 Mayıs günlerinde Ayrancılar, Koruluk, Çaybaşı ve Pancar'da düzenlenecek etkinliklerle festival heyecanı kente yayılacak.

Torbalı Belediyesi tarafından organize edilen festival kapsamında yoga ve pilates etkinlikleri, cimnastik ve taekwondo gösterileri, basketbol, zumba, futbol, güreş ve voleybol turnuvaları gibi sportif aktiviteler gerçekleştirilecek. Halat çekme ve çuval yarışları gibi eğlenceli geleneksel yarışmalar da festival alanlarında katılımcıları bekliyor. Ayrıca Colorfest'in DJ performansı, gençlerin festival heyecanına renk katacak.

Veli Ağbaba gençlerle buluşacak

Festivalin bir diğer bölümünde ise söyleşiler düzenlenecek. 17 Mayıs günü saat 19.00'da, Türk voleybolunun efsane ismi Neslihan Demir gençlerle buluşacak. Pazar günü ise yine saat 19.00'da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Gençlik Söyleşisi gerçekleştirilecek. Aynı akşam saat 20.30'da Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Metin Tekin, ünlü spor sunucusu Irmak Kazuk'un moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiyle Torbalı'da futbolseverlerle bir araya gelecek.

"Tüm gençlerimizi festivalimize bekliyorum"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, tüm halkı festivale davet ederek, "19 Mayıs, Atatürk'ün gençliğe olan inancının ve bu ülkenin geleceğine duyduğu güvenin simgesidir. Bu anlamlı günü, gençliğimizle birlikte sporla, sanatla, bilinçle ve coşkuyla kutluyoruz. Tüm gençlerimizi dolu dolu geçecek olan festivalimize bekliyorum" dedi.