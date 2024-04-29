Torbalı Belediyesi\'nin 16. Uçurtma Şenliği Özbey Mahallesi\'nde düzenlendi

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(İZMİR) - Torbalı Belediyesi'nin bu yıl 16'ncısını düzenlediği "Uçurtma Şenliği" Özbey Mahallesi'nde bulunan arenada yapıldı.

Torbalı'da geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği, dün Özbey Mahallesi'nde bulunan arenada düzenlendi. Torbalı Belediyesi, çocuklara 5 bin adet uçurtma dağıttı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukları doğa ile buluşturan Torbalı Belediyesi, yüz boyama, şişme oyun alanları ve çeşitli etkinliklerle güne renk kattı.

Yaş kategorilerine göre düzenlenen yarışmalara, vatandaşlar kendi yapmış oldukları uçurtmalar ile katıldı. Yarışmalarda birinci olanlara bisiklet, ikinci olanlara paten, üçüncü olanlara ise kaykay hediye edildi.

Şenlikte çocuklarla yakından ilgilenen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, dereceye girenlere de hediyelerini takdim etti. Demir, "Gökyüzünü uçurtmalarımızla renklendirdik, çocuklarımızın kahkahalarıyla biz de neşelendik. İlçemiz için geleneksel hale gelen ve bu yıl 16'ıncısını düzenlediğimiz Uçurtma Şenliği'ne katılan tüm çocuklarımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımızın gülen yüzü için" dedi.