Torbalı Belediyesi Tarım Alanlarını İşgal Eden Hobi Bahçelerine Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Torbalı Belediyesi Tarım Alanlarını İşgal Eden Hobi Bahçelerine Müdahale Ediyor

Torbalı Belediyesi Tarım Alanlarını İşgal Eden Hobi Bahçelerine Müdahale Ediyor

Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarını yok eden hobi bahçelerini tespit ederek mühürlüyor. Belediye Başkanı Övünç Demir, tarım arazilerini talana geçit vermeyeceklerini belirtti.

02.08.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
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(İZMİR) - Denetimlerini sıklaştıran Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarını yok eden hobi bahçelerini tespit ederek tek tek mühürlüyor. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerimizi işgale ve talana geçit vermeyeceğiz" dedi.

Torbalı Belediyesi'nin tarım alanlarını talan eden hobi bahçeleri ile mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in talimatı ile denetimlerini sıklaştıran Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarını yok eden hobi bahçelerini tespit ederek bir bir mühürlüyor. Son olarak belediye ekipleri, Çapak, Demirci, Saipler, Bozköy, Yoğurtçular, Dağkızılca, Çakırbeyli, Dirmil ve Karakuyu mahallelerinde yer alan hobi bahçelerini mühürledi. Mühürlenen hobi bahçelerine para cezası da uygulayacak olan Torbalı Belediyesi, tarım arazilerini talan edenlere geçit vermeyecek.

Demir: "Rarım arazilerimizi talana geçit vermeyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir İl Tarım Müdürlüğü, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı şikayetleri değerlendirmeye aldıklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, denetimlere de aynı sıklıkla devam edileceğini açıkladı. İlçe genelinde hobi bahçelerine asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Başkan Demir, yaptığı açıklamada "Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerimizi işgale ve talana geçit vermeyeceğiz. Görüntü kirliliğinden yaban hayvanlarının doğal yaşamına zarara kadar pek çok sıkıntı yaratan hobi bahçelerine karşı Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tek tek tespitlerde bulunarak yaptırım uygulamaya devam ediyor. Hemşehrilerimizle el ele doğal değerlerimizi korumayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Torbalı Belediyesi Tarım Alanlarını İşgal Eden Hobi Bahçelerine Müdahale Ediyor - Son Dakika

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