Torbalı Belediyesi Türkiye'nin En Kapsamlı Doğa ve Yaşam Festivaline İmza Atacak

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(İZMİR) - Torbalı Belediyesi 'Bu Dünya Hepimizin' temasıyla Türkiye'nin en kapsamlı doğa ve yaşam festivali olan TorPatiFest'e imza atacak.

Doğaya ve doğadaki tüm canlılara büyük bir sorumlulukla yaklaşan Torbalı Belediyesi, 'Bu Dünya Hepimizin' temasıyla Türkiye'nin en kapsamlı doğa ve yaşam festivali olacak olan TorPatiFest'e imza atacak. Evcil hayvan ve yaşam festivali ile Torbalı'da bir ilgi gerçekleştirecek olan Torbalı Belediyesi, hazırlıklarını tamamladı. Birbirinden güzel etkinlikler, atölyeler ve gösteriler ile İsmail Uygur Kültür Merkezi açık alanında, cumartesi günü saat 14.30'dan itibaren dev festivalin startını verecek olan Torbalı Belediyesi, günün sonunda Pinti müzik grubunun muhteşem sahnesi ile festivali tamamlayacak.

Sivil toplum kuruluşlarıyla dev işbirliği

Çevre alanında faaliyet gösteren Ege Orman Vakfı, Tema Vakfı İzmir İl Temsilciliği, ÇYDD, Yaşa Çocuk Derneği, hayvan hakları alanında faaliyet gösteren Seferihisar'daki Sehayder'den EFODER'e, HİPDER'den Afalina Hayvan Hakları Topluluğu'na kadar yerel ve ulusal ölçekli 40 kurum ve kuruluş TorPatiFest'te bir araya gelecek. Başarılı sunucu İlker Kıyak'ın sunucu olarak yer alacağı festivalde bol ödüllü güzellik ve yetenek yarışmaları, ücretsiz mama ve mama kabı dağıtımı, performans gösterileri, dans, eğlenceli şovlar, söyleşi, çocuk ve yetişkinler için çeşitli atölyeler gerçekleşecek. İzmir'den de yoğun katılımın beklendiği festival için Torbalı Belediyesi çeşitli sponsorluklara imza attı. Belediye bütçesinden harcama yapılmadan gerçekleşecek olan festivalin ana sponsorluğunu Bambi Yatak üstlendi. Düzdaş Gıda, Özerdem Mensucat ve Gazi Veteriner Polikliniği sponsorluklarında yapılacak olan festivalde dağıtılacak 3 tonluk mamanın sponsorluğunu ise Hermos Gıda üstlendi.

İşte festivalin programı

Kamu-sivil toplum ve ticari girişimler işbirliğine güzel bir örnek olacak olan TorPatiFest'e arama kurtarma dernekleri de yer alacak. İzmir depreminde hayatını kaybeden Dila Yüksel isimli kız çocuğu adına kurulan Dila Yüksel Yürek Atölyesi Derneği, AKUT, TAFHAD, ANDA İzmir, HAKTİM ve TAKED de bu dev festivaldeki katılımcılar arasında yer alacak. Festivalin programı ise şöyle: Saat 14.30'da başlayacak olan festivalde gün boyu çeşitli atölyeler gerçekleşecek. Saat 15.15'te Psikolog ve Hayvan Davranış Uzmanı Özlem Sena Depecik'in söyleşi etkinliği gerçekleşecek. Saat 15.45'te İzmir Down Sendromu Derneği'nin 'Anadolu Ateşi Dans Gösterisi' seyirci ile buluşacak. Saat 16.00'da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü KEM Birimi'nin muhteşem eğitim gösterisi ve 16.15'te ise HAK-TİM & ANDA İzmir'in muhteşem performans gösterisi katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. 17.00'da can dostları güzellik ve yetenek yarışmaları gerçekleşecek. Saat 19.00'da Veteriner Hekim Elif Simge Taşköprü'nün 'Doğru Bilinen Yanlışlar' başlıklı söyleşisi gerçekleşecek. 19.30'da gerçekleşecek olan Yetenek Sizsiniz Türkiye Finalisti Kutay Özkan'ın akıllı köpeklerle performans gösterisinin hemen ardından ise yaptığı cover çalışmalarıyla dikkat çeken Pinti müzik grubu muhteşem bir konsere imza atacak.

Başkan Demir'den Torpatifest'e davet

Çevre, çocuk ve can dostu belediye olma yolunda önemli adımlar attıklarını ve bu kapsamda Türkiye'nin en kapsamlı doğa ve yaşam festivaline imza atacaklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Bu dünya hepimizin. Bu yüzden dünyamıza çok iyi bakmak, gelecek nesillere sağlıklı yaşam alanları bırakmak bizim en temel görevlerimizden birisi. Bu kapsamda biz de Torbalı Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Farkındalık yaratmak, dayanışmayı büyütmek amacıyla, sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle gerçekleştireceğimiz TorPatiFest'e tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.