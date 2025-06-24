Torbalı'da Kooperatifçilik Paneline Yoğun İlgi - Son Dakika
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Torbalı'da Kooperatifçilik Paneline Yoğun İlgi

24.06.2025 10:38
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Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Paneli', katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Panelde kooperatifçilik, yerel kalkınma ve kadın emeği konuları ele alındı.

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Paneli", yoğun ilgi gördü.

Torbalı Belediyesi, sürdürülebilir yerel kalkınma ve kooperatifçilik konularının ele alındığı önemli bir panel düzenledi. Dün Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Sürdürülebilir Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Paneli"ne katılım yoğun oldu. İki oturum halinde düzenlenen paneli takip edenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Altan İnanç da yer aldı.

Çevre şehirlerden de çok sayıda kişinin takip ettiği panelin açılış konuşmasını Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ve Kordon Soroptimist Kulübü Başkanı Ümit Eşme yaptı. Başkan Demir, konuşmasında, yerel kalkınmanın ancak güçlü bir kooperatifçilik anlayışıyla mümkün olabileceğini belirterek, özellikle kadınlar ve genç üreticiler için pozitif ayrımcılık yapacaklarını ifade etti. Ayrıca göreve geldikten kısa bir süre sonra kurdukları Torbalı Kadın Emeği Merkezi'nden (TORKEM) bahseden Başkan Demir, merkezin üretim gücü ve sosyal etkisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Torbalı Belediyesi zeytinyağı üretecek

Torbalı'daki kooperatifleşme çalışmalarını anlatan Başkan Demir, "Biz göreve geldiğimiz günden itibaren, kooperatifçilikle ilgili, üretim ile ilgili projelerimiz hayata geçirmeye çalıştık. Onların başında da TORKEM vardı. Kısa zamanda 798 üyeye ulaşan bu platformumuzu gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca yaptığımız analizler sonucunda 3 ana dalda eğitim çalışmaları yürüttük. Zeytin yetiştiriciliği, arıcılık ve sütte verimin artırılmasına yönelik eğitimler verdik. Yaklaşık bine yakın arkadaşımıza sertifikalarını takdim ettik. Ayrıca Torbalı Belediyesi Metropolis Zeytinyağları markasının patentini aldık. Üretime geçmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Torbalı'da 8 tarım kalkınma kooperatifi 8 de sulama kooperatifi mevcut. Ne yazık ki 3'ü tasviye aşamasında, birisini de biz belediye olarak yöneterek, birçok konuda çalışma yürüteceğimiz bir kooperatifçilik modeli oluşturacağız" diye konuştu.

Akademik katkılar ve deneyim paylaşımı bir arada

Panel kapsamında ilk olarak Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Beste Özel, TORKEM'in faaliyetlerini içeren bir sunum yaptı. Panelin ilk oturumunda "Sürdürülebilir Yerel Kalkınmada Kooperatifçilik" başlığı altında Özyeğin Üniversitesi'nden Murat Bayramoğlu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne konuşma yaptı. Oturumun moderatörlüğünü, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'ndan Sanem Erdil üstlendi. Burada kooperatifleşmenin aşamalarına, üretime katkısına ve birlikte hareketin önemine değinildi.

İkinci oturumun onur konuğu Aziz Kocaoğlu

İkinci oturumda ise İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda eski Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar söz aldı. Moderatörlüğünü İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç'ın yaptığı oturumda, Aziz Kocaoğlu geçmişte hayata geçirilen kooperatifçilik projelerinden örnekler verdi. O dönem kurulan birçok kooperatifin bugün hala başarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Kocaoğlu, yerel yönetimlerin üreticiyle iş birliği yapmasının kalkınmadaki önemine dikkati çekti.

Tarımsal üretimin, yerel yönetimler ve yerel yöneticiler için AR-GE desteğinin önemine de değinen Kocaoğlu, ilçede yapılabilecek her kooperatifleşme çalışmasına da destek vereceğini ifade etti. Panelist Uyar da başta Urla'da yürüttükleri ve kısa sürede tüm ülke hatta birçok Avrupa ülkesinin de dikkatini çeken kooperatif modelini, kooperatifleşmenin ve birlikte hareketin üreticiye olan kazanımlarını aktardı.

Torbalı'da ilk kez bu kapsamda düzenlenen panel, kooperatifçilik, toplumsal kalkınma ve kadın emeği konularına ışık tutarak önemli bir farkındalık yarattı. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlik, hem bilgi paylaşımı hem de yerel yönetim deneyimlerinin aktarılması açısından örnek bir buluşma oldu.

Kaynak: ANKA

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