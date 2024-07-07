Torbalı'da yaşanan patlamada hayatını kaybeden genç kız daha önce de patlamadan kurtulmuş - Son Dakika
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Torbalı'da yaşanan patlamada hayatını kaybeden genç kız daha önce de patlamadan kurtulmuş

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada yaşanan patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın, daha önce de çalıştığı iş yerinde küçük çaplı bir patlamadan yara almadan kurtulduğu, korkması nedeniyle bu işten ayrıldığı belirtildi. AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, patlamada yaralanan ve tedavileri süren vatandaşlarla hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

07.07.2024 14:47
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada yaşanan patlamada ölenlerden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın, daha önce de çalıştığı iş yerinde küçük çaplı bir patlamadan yara almadan kurtulduğu, korkması nedeniyle bu işten ayrıldığı belirtildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı ilçesinde 30 Haziran'da meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavileri süren vatandaşlarla hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

Patlamada hayatını kaybedenlerden Dilek Bağ'ın annesi Adalet Bağ ile bir araya gelen Çankırı, başsağlığı dileklerini iletti.

Adalet Bağ, ilçede bakkal dükkanı işlettiklerini, kızının olay günü kahvaltılık almak için iş yerinden çıkarak patlamanın yaşandığı binaya gittiğini belirtti.

Kızının daha önce de Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir kozmetik mağazasında çalıştığını aktaran Bağ, şunları kaydetti:

"Ancak orada kozmetik ürünlerdeki kimyasal malzemelerden kaynaklı küçük çaplı patlama yaşanmıştı. Yavrum da yaşadığı korkudan dolayı orada çalışmak istemediğini, kendi marketimizde çalışmak istediğini söylemişti. Biz de kabul ettik ama ölüm onun peşini bırakmadı."

Çankırı ise olayın takipçisi olduklarını belirterek, "Şu an her detay didik didik elden geçiriliyor. Dilek de diğer canlarımız gibi yüreğimizi yakanlardan oldu. Evet belki diğer patlamada sağ kurtulmuştu ama ölümün karşısında duracak hiçbir güç maalesef yok." ifadelerini kullandı.

Çankırı, patlamada yaralanan ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavileri süren Kübra Çetinkaya Özdemir (33) ile Seher Ergin'e (25) de ziyarette bulundu.

Özdemir ve Ergin ile bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Çankırı, hastane yetkililerinden yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Olay anını anlatan Özdemir, pazara gitmek için caddede ilerlediği sırada kulakları sağır edecek bir sesin çıktığını, çevresinin toz dumanı ile kaplandığını belirterek, "Ne oldu anlamadık ve kendimizi kanlar içinde bulduk. Tek duyduğum çığlıklardı. Herkes canhıraş 'ambulans' diyordu. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim. Bu yaşadığımız tam bir faciaydı." dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Torbalı'da yaşanan patlamada hayatını kaybeden genç kız daha önce de patlamadan kurtulmuş - Son Dakika

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