Torino'daki müzede 140'ı aşkın Çin eseri Ocak 2027'ye kadar görülebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya'nın Torino kentindeki Doğu Sanatları Müzesi'nde düzenlenen 'Çin Ürünleri' sergisinde 140'tan fazla arkeolojik Çin eseri ziyaretçilere sunuluyor. Neolitik dönemden Tang Hanedanlığına (618-907) uzanan eserler, Ocak 2027'ye kadar açık kalacak sergide görülebilecek.
TORİNO, 24 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın Torino kentindeki Doğu Sanatları Müzesi'nde düzenlenen "Çin Ürünleri" sergisi, 140'tan fazla Çin'e ait arkeolojik eseri ziyaretçilerle buluşturuyor.
Neolitik dönem ile Tang Hanedanlığı (618-907) arasındaki farklı dönemlere ait eserlerin yer aldığı sergi, Ocak 2027'ye kadar açık kalacak.
Kaynak: Xinhua
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