Torna Ustası Uçma Hayalini Gerçekleştirdi

22.05.2026 11:34
Edirne'de torna ustası Tolga Eryonar, paramotorla havalandı ve özel günlerde gösteri uçuşları yapıyor.

EDİRNE Sanayi Sitesi'nde torna ustası Tolga Eryonar (34), hobi olarak başladığı paramotorda kendisini geliştirip, özel günlerde görev almaya başladı. Küçüklüğünden beri uçma hayalinin olduğunu söyleyen Eryonar, "Paramotor, ufaktan bir hayalimizdi. Hep uçurtmalara bakardım. Sonunda kendim uçmaya karar verdim. Devamlı uçmayı seviyorum, gökyüzü özgürlük demek" dedi.

Edirne Sanayi Sitesi'nde torna işleriyle uğraşan evli ve 1 çocuk babası Tolga Eryonar, bir süre önce küçüklüğünden beri hayalini kurduğu paramotor kurslarına gitmeye başladı. Kursları tamamlayıp uçuş için gerekli M1 belgesini alan Eryonar, hobi olarak kendi başına uçmaya başladı. Uçuşlardaki performansıyla adından söz ettiren Eryonar, daha sonra bayramlar gibi özel günlerde gösteri uçuşu için teklif almaya başladı. Eryonar, her bayramda Edirne semalarında görev alarak uçuş yaparken, boş zamanlarında da Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde hobisini sürdürüyor.

'GÖKYÜZÜ ÖZGÜRLÜK DEMEK'

Tolga Eryonar, 14 yıldır sanayide çalıştığını belirterek, "Torna işleri yapıyorum. Kendi dükkanımız, hortum ve hidrolik işleri. O işlerle uğraşıyorum. Hobi olarak da paramotor eğitimlerimi aldım. Resmi günlerde Edirne üzerinde uçuyorum. Normalde sahillerde uçuyorum. Saros Körfezi'nde Enez'de, Karaincirli'de, Vakıflar'da uçuyorum. Paramotor ufaktan bir hayalimdi. Hep uçurtmalara bakardım, hep bir şeyler yapardım. En sonunda kendim uçmaya karar verdim. Devamlı uçmayı seviyorum, gökyüzü özgürlük demek" diye konuştu.

'DÜZGÜN EKİPMANLARLA YAPILIRSA TEHLİKESİ YOK'

Uçmanın çok güzel bir his olduğunu dile getiren Eryonar, "Eğitimleri Yılmaz Özkaya hocamdan aldım, o yardımcı oldu bana eğitim konusunda. Sonra Aydın'a gittim, Eskişehir'e gittim, belgeleri tamamlamak için çok uğraştım. Zorlu bir süreç oldu. Uçmak çok güzel bir his, özgürlük demek. Kimse karışmıyor, havadasın, gökyüzündesin. Düzgün ekipmanlarla yapılırsa hiçbir tehlikesi yok. Yani kurallarına göre yaptığınız zaman tehlikeli bir spor değil. Herkes korkuyor ama öyle bir tehlikesi yok. Özel günlerde izin alarak Edirne üstünde uçuşumuzu yapıyoruz" dedi.

'OĞLUM BENDEN DAHA MERAKLI'

Tolgay Ernoyar, oğlunun kendisinden daha hevesli olduğunu, görenlerin de eğitim almak için kendisine mesaj gönderdiğini söyleyerek, "Türk Hava Kurumu'nun açtığı kurslar var. Bütün eğitimlerini alman gerekiyor. Benim M1 belgem var. Herkes severek karşılaşıyor bu durumu. Edirne halkı çok beğeniyor uçuşlarımızı. Tebrik ediyorlar, hoşlarına gidiyor. Çocukların daha çok hoşuna gidiyor, 'Burada uçar mısın' diye yazanlar oluyor. Görenler, 'Biz de yapabilir miyiz' diye soruyorlar. Oğlum benden daha meraklı, her dakika uçsun istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

