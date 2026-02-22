Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Toroslar'da İftar Programına Katıldı: "Kendimizi Güçlü Hissediyoruz, Çünkü Arkamızda Siz Varsınız" - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Toroslar'da İftar Programına Katıldı: "Kendimizi Güçlü Hissediyoruz, Çünkü Arkamızda Siz Varsınız"

22.02.2026 10:01  Güncelleme: 10:25
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesinde düzenlenen iftar programında binlerce yurttaşla bir araya gelerek Ramazan'ın ruhunu paylaştı. Seçer, birlik ve beraberliğin önemi vurguladı.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesinde düzenlenen iftar programında yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, her yıl daha da kalabalık ramazan sofraları kurulduğunu vurgulayarak, "Herkesin burada olması beni çok mutlu etti. En kötü günümüz böyle olsun. Bir arada, birlik içerisinde olalım. Kendimizi güçlü hissediyoruz, çünkü arkamızda siz varsınız" dedi.

Başkan Seçer ile eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayının üçüncü gününde Toroslar ilçesinde düzenlenen iftar programında binlerce yurttaşla aynı sofrada bir araya gelerek ramazanın manevi atmosferini paylaştı.

Turgut Türkalp Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile Talat Dinçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve eşi Feride Yıldız'ın yanı sıra siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Seçer çifti, alana davullar ve alkışlar eşliğinde giriş yaparken; Mersin Büyükşehir Belediyesi Turgut Türkalp Egitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi ile CHP Toroslar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kendilerine çiçek takdim edildi. Ezanın okunmasının ardından dualar edildi ve oruçlar açıldı.

Ramazan sofrasında buluştuğu Toroslar halkına "Hayırlı ramazanlar" dileyen Başkan Seçer, bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Her yıl daha da kalabalık ramazan sofraları kurulduğunu vurgulayan Seçer, şöyle konuştu:

"Her yıl daha da kalabalık ramazan sofralarında buluşuyoruz"

"Herkesin burada olması beni çok mutlu etti. En kötü günümüz böyle olsun. Bir arada, birlik içerisinde olalım. Biz birbirimizi daha çok seveceğiz. Nasıl binlerce yıldır bu topraklarda atalarımız hiçbir ayrım olmadan, kardeşçe bir arada yaşamışsa biz de bundan sonra hiçbir ayrıma meydan vermeden bir arada yaşamanın yollarını arayacağız ve bulacağız. Dünyaya da göstereceğiz. Barış, huzur ve kardeşlik içerisinde, birbirimizi ötelemeden, saygısızlık, sevgisizlik yapmadan, mezhebinden, meşrebinden ve etnik yapısından hakir görmeden Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları olarak; onurla ve şerefle şanlı al bayrağın altında yaşayacağız."

"Kendimizi güçlü hissediyoruz, çünkü arkamızda siz varsınız"

Halkın vermiş olduğu destekle kendisini çok güçlü hissettiğini söyleyen Seçer, "Kendimizi güçlü hissediyoruz, çünkü arkamızda siz varsınız. Her zaman destekçimiz oldunuz. Sizlere müteşekkiriz. Ülkemizde, mutluluk ve refah içerisinde hep beraber yaşayalım. Hepinize hayırlı ramazanlar olsun" diye konuştu.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren ruhuna dikkati çeken Başkan Yıldız, farklı kültürlerden insanların aynı sofrada buluşmasının Toroslar'ın en güçlü yönlerinden biri olduğunu kaydetti. Toroslar'ın dayanışmanın ve barışın merkezi olduğunu belirten Yıldız, "Toroslar; dayanışmanın, kardeşliğin, barışın ve bir arada yaşama kültürünün de olduğu bir ilçe. Bu meydan gösteriyor ki; her kültürden insan Ramazan akşamında kardeşçe, barış içerisinde aynı sofrayı paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın gülen yüzü, birliği ve beraberliği bizler için umut ışığıdır"

Toroslar ilçesinden vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da ramazan sofrasında birliği ve beraberliği sağlayan Başkan Seçer'e teşekkür etti. Toroslar'ın dayanışma ve birlikteliğin en güzel yaşandığı yerlerden biri olduğunu söyleyen Kış, "11 ayın sultanı ramazanda sizlerle iftarımızı açtık. Her birinizin gülen yüzü, birliği ve beraberliği bizler için umut ışığıdır. Toroslar'daki bu huzur ve beraberlik tablosu tüm Mersin'de de kendini göstermektedir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise ilçede sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Dinçer, Toroslar'da farklı kesimlerin gönül gönüle bir arada yaşadığını vurgulayarak, "'Türkiye'de bir arada yaşamak nasıl olur' diye soruyorlarsa; gelsinler Toroslar'a baksınlar. Bu durum buradaki yöneticilerimizin eşit yurttaşlığı ilke sayarak ve hiç kimseyi ötelemeyerek verdiği hizmetlerinin bir sonucudur diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Toroslar, Güncel, İftar, Son Dakika

