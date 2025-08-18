Tortum'da Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Tortum'da Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tortum\'da Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
18.08.2025 18:29
Tortum kara yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Tortum kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişi, Erzurum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.20 sıralarında Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu mevkisinde meydana geldi. Tortum'dan Erzurum yönüne seyir halinde olan Cengiz Atalay (39) yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Muhammed Yiğit Keskin yönetimindeki 34 ES 7768 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya dönerken, olay yerinde can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Cengiz Atalay ile araçta bulunan baldızı Kadriye Bozuçurum (34) ve onun çocukları Abdurrahman Akbulut (10) ile Abdulkadir Akbulut'un (14) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü Muhammed Yiğit Keskin ile yolcular Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin'in ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Cengiz Atalay, bugün Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kösemehmet köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. İstanbul'dan Erzurum'a gezmeye gelen Kadriye Bozuçurum ile çocukları Abdurrahman ve Abdulkadir Akbulut ise Aziziye ilçesine bağlı Akdağ köyünde, yan yana açılan mezarlara defnedildi.

Cengiz Atalay'ın babası Abdülhamit Atalay, oğlunun Yakutiye Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığını belirterek, "Oğlumun baldızı çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan gezmek için Erzurum'a gelmiş. Çocuklar balık yemek isteyince, Cengiz onları kazanın meydana geldiği bölgeye yakın bir balık tesisine götürmek istemiş. Kazada oğlum, baldızı ve onun iki çocuğu hayatını kaybetti. Kaza olmasaydı, anne ve çocukları bugün İstanbul'a döneceklerdi" dedi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.