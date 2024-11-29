Tortum'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika
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Tortum'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Tortum\'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kaymakam Fatih Bayram ve diğer yetkililer, bu önemli organizasyonla hayvanların beslenmesine katkıda bulundu.

29.11.2024 13:28  Güncelleme: 13:32
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KAR kalınlığının 1 metreyi geçtiği Erzurum'un Tortum ilçesinde yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Tortum ilçesinde kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğada belirli alanlara yem bırakıldı. Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen yemleme çalışmasına Kaymakam Fatih Bayram, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sefa Haki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürü Nebi Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıdvan Bozdağ, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ahmet Akkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız, İlçe Vaizi Kenan Çelik, İl Jandarma HAYDİ Timi, Çamlıca ve İncedere muhtarları, kamu personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Bayram ve beraberindekiler, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına yem bıraktı. Doğaya hayvanlar için yem bırakılmasının aralıklarla devam edeceğini belirten Kaymakam Fatih Bayram, "Özellikle yaban hayatının olduğu yerlerdeki yüksek kar örtüsü, hayvanların beslenmeleri konusunda da elbette ki zorluklar ortaya çıkardı. Biz de çok anlamlı bir organizasyonda bugün yabani hayvanlarımızı besleme noktasında bir araya geldik. Hazırlamış olduğumuz yemleri, yiyecekleri doğada hayvanların geçiş noktalarına bıraktık ve bu etkinliklerimiz ilimiz genelinde kış boyunca devam edecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tortum'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika

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