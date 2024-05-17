Toshiba, 4 Bin Personeli İşten Çıkaracak - Son Dakika
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Toshiba, 4 Bin Personeli İşten Çıkaracak

Toshiba, 4 Bin Personeli İşten Çıkaracak

Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba, finansal kayıplar nedeniyle 4 bin personelini işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, yeniden yapılanma sürecine girerek personel sayısını düşürmeyi hedefliyor. CEO Şimada Taro, bu kararın şirketin uzun vadeli hayatta kalması için gereklilik olduğunu belirtti ve firmanın halkın ihtiyaç duyduğu bir işletmeye dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Toshiba, öz kaynaklarını büyüme alanlarına odaklayarak tekrar büyümeyi hedefliyor.

17.05.2024 08:05
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Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba'nın, ülke içinde çalışan sayısının yüzde 6'sına denk gelen 4 bin personelini işten çıkaracağı bildirildi.

Toshiba'nın açıklamasına göre, son dönemde kaydedilen finansal kayıplar nedeniyle firma yeniden yapılanmaya giderek personel sayısını düşürecek.

Buna göre, firma kasım ayına kadar ülke içinde 4 bin personelini işten çıkaracak. İşten çıkarılacaklar, ülke içindeki toplam personel sayısının yüzde 6'sına denk geliyor.

Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro, "acı veren bir karar" şeklinde nitelediği işten çıkarmalara yönelik "Toshiba'nın, bir 100 yıl daha hayatta kalması için bu gerekli." dedi.

"Güçlü bir sorumluluk duygusu hissettiğini" kaydeden Şimada, reformlar vasıtasıyla firmanın "halkın ihtiyaç duyduğu bir işletmeye dönüşmesi" gerektiğini söyledi.

Şirketi tekrar büyüme yoluna koymayı hedeflediklerini kaydeden Şimada, "Toshiba'nın en iyi versiyonunu hayata geçirebilmeye yüzde 100 hazırlandıklarını" dile getirdi.

Öz kaynaklarını altyapı, enerji ve dijitalleşme gibi büyüme alanlarına odaklayacak Toshiba, yan kuruluşları entegre ederek gereksiz operasyonları azaltmayı planlıyor.

Japon elektronik üreticisi Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan 2023 mali yılında 74,8 milyar yen (481 milyon dolar) net zarar kaydettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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