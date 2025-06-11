Toskana, İsrail ile İlişkileri Kesti

İtalya'nın Toskana Bölgesel Yönetimi, İsrail'in Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlali sebebiyle Tel Aviv yönetimiyle ilişkilerini kesme kararı aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazzelilere insani yardım ulaşmasını engellemesi, İtalya'da tepki çekmeye devam ediyor.

Ülkede, Puglia ve Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimlerinin ardından bir bölge yönetimi daha İsrail hükümetiyle ilişkilerini kesiyor.

Toskana Bölgesel Yönetimi'nin bölge meclisinde yapılan oturumda, Gazze Şeridi'nde uluslararası insancıl hukukun sürekli ve ciddi ihlalleri ışığında, İsrail hükümetiyle her türlü kurumsal işbirliğinin durdurulması yönündeki önerge, sol partilerin desteğiyle 24'e karşı 7 oyla kabul edildi.

Toskana Bölgesel Yönetimi Başkanı Eugenio Giani, kabul edilen önergeyle ilgili yaptığı açıklamada, önergenin kurumsal, ekonomik ve sosyal ilişkileri belirlemek maksatlı olduğunu belirterek, "Tabii ki uluslararası ilişkiler bölgeler tarafından değil devlet tarafından yürütüldüğü için bu ağırlıklı olarak oldukça sembolik bir değere sahip bir karar. Önergede, İsrail ile ilişkilerin kesilmesinin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması için çok güçlü bir çağrı var." ifadelerini kullandı.

İtalya'da mayıs ayı sonunda önce güneydeki Puglia ardından kuzeydeki Emilia-Romagna Bölgesi, İsrail hükümetiyle diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı. Toskana, benzer kararı alan üçüncü bölge oldu.