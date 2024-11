Tosyalı Toyo Çelik\'ten Büyük Yatırım

Güncel

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Toyo Çelik AŞ, yıllık 325 bin tonluk kalaysız teneke üretim kapasitesini 650 bin tona çıkaracak yatırımları hayata geçiriyor.

Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında yaptırılan "Şinzo Abe Türkiye Japonya Dostluk Parkı" ve "Şinzo Abe Anıtı"nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tosyalı Toyo Çelik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Tosyalı Toyo Çelik AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Kadir Tosyalı ve Ömer Özgüven, Toyo Kohan Yönetim Kurulu Üyesi Arase Makoto, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ile davetliler katıldı.

Vali Yılmaz, programdaki konuşmasında, park ve anıtın hem kente hem de Türkiye'ye değer katacağını söyledi.

Eserlerin iki ülke arasındaki saygıyı simgelediğini dile getiren Yılmaz, "Park aynı zamanda kültürel çeşitliliğin, barışın ve dostluğun da somut örneğidir." dedi.

Yılmaz, Türkiye ve Japonya'nın tarihsel olarak çok derin dostluğa sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamlı dostluğun yeni bir sembolünü Osmaniye'mizde yaşatmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Katsumata Takahiko da açılışa katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini simgeleyen bahse konu projeyi tamamladığı için Tosyalı Toyo'nun sahibi Fuat Tosyalı başta olmak üzere emeği geçen tüm ilgililere Japonya adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Şerif Tosyalı da eski Japonya Başbakanı Abe'nin hatırasını yaşatacak park ve anıtı açmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

Abe'nin iki ülke arasındaki "dostluk köprüleri"nin güçlenmesi için attığı adımların büyümeye devam ettiğini dile getiren Şerif Tosyalı, "Türkiye ve Japonya arasındaki uzun yıllara dayalı, köklü ilişki sayesinde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak birlikte her zaman güzel işlere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Her geçen yıl bu ilişkileri daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Her iki tarafın da bu konuda samimi ve içten çabası bizim en büyük gücümüz." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Japonya İş Konseyi Başkanı olarak da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çatısı altında bu ilişkilerin geliştirilmesi için bizzat çalıştım. Organize sanayimizde yer alan Tosyalı Toyo Çelik şirketimizde yaptığımız işbirliği kapsamında, uzun yıllardır değer yaratan işlere imza atıyoruz. Bugün burada büyük bir demir çelik ekosistemi oluştuysa bunda Türkiye'deki en büyük Japon yatırımı olan Tosyalı Toyo için Japon dostlarımızla yaptığımız işbirliğinin büyük bir katkısı olmuştur. Her zaman 'Japon dostlarım' diyorum ve demeye de devam edeceğim çünkü Japon kültürünün ve bu güzel ülkenin insanlarının sahip olduğu asil ve saygın kimlik bize her zaman dostlarımızla birlikte olduğumuz hissini yaşatıyor. İnsanın birlikte çalıştığı kişileri kendi gibi görmesi, bana göre dünyanın en büyük zenginliği. Bunun verdiği huzur ve güven bizleri çok daha üretken ve verimli kılıyor. Şunu dürüstçe söylemek isterim ki Japon dostlarımızdan gördüğümüz sevgi, saygı, iş kültüründeki sağlam disiplinleri ve çalışkanlıkları bize çok şey öğretti. Söylemekten hiçbir zaman sıkılmayacağım, iyi ki birlikteyiz, iyi ki birlikte üretiyor ve birlikte kazanıyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, günün anısına Büyükelçi Katsumata Takahiko'ya çini vazo hediye etti.

Tören, protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.

Japon Büyükelçi'den Tosyalı Toyo Çelik AŞ'nin tesislerine ziyaret

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, programın ardından Tosyalı Toyo Çelik AŞ'nin üretim tesislerini gezdi.

Katsumata Takahiko'ya ziyaretinde Tosyalı Toyo Çelik AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Tosyalı ve Ömer Özgüven ile Toyo Kohan Yönetim Kurulu Üyesi Arase Makoto eşlik etti.

Kadir Tosyalı, ???????uzun süredir Japon Kohan şirketi ile başarılı iş ortaklığı yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin teneke ihracatının yüzde 70'ini tek başımıza gerçekleştirdiğimiz tesisimizde, 325 bin tonluk teneke üretim kapasitemizi iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için başlattığımız yatırımımızda sona geldik. Yeni kalaysız teneke üretimini de içeren yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışını bu yıl bitmeden tamamen devreye almış olacağız. Bu yatırımla, yüksek teknolojiyle üretilen dayanıklı ve sağlıklı ambalaj çeliği kapasitemizi daha da artıracağız. Böylece hem Türkiye tarafından ithal edilmek zorunda olan bazı ürünleri iç pazara sunarak ithalatın önünün kesilmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağız hem de bu ürünlerle katma değerli ihracat kapasitemizi artıracağız."