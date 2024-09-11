Tour of İstanbul 2024 Başlıyor! - Son Dakika
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Tour of İstanbul 2024 Başlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği ve dünyanın etaplı tek uluslararası şehir bisiklet turu “Tour of İstanbul” yarın başlıyor. Profesyonel pedalların ikinci kez katılacağı organizasyon, 4 gün boyunca şehre hareket getirecek.

11.09.2024 15:24
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği ve dünyanın etaplı tek uluslararası şehir bisiklet turu "Tour of İstanbul" yarın başlıyor. Profesyonel pedalların ikinci kez katılacağı organizasyon, 4 gün boyunca şehre hareket getirecek.

2023'te başlayan ve ilk organizasyonun hemen ardından 2.2'den 2.1 kategorisine yükselmeyi başaran Tour of İstanbul, bu yıl 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. 15 ülkeden 22 takımla gerçekleşecek tura, kategori yükseldiği için ilk kez bir World Team de (Dünya Takımı) katılacak. Bu takım; dünyanın en önemli turu olan Fransa Bisiklet Turu katılımcılarından Astana olacak. Turda World Team olmaya aday 5 ProTeam de yarışacak. Turun diğer ekiplerinin 15'i Continental Team (Kıta Takımı) ve 1'i de National Team (Ulusal Takım) olacak.

Bu yıl yarışta İstanbul Büyükşehir Belediye Spor da var

Tour of İstanbul'un ev sahibi İBB sahada takımıyla yer alacak. Yeni kurulan bisiklet takımı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor ilk kez boy gösterecek. Önce ProTeam olmaya amaçlayan İBB Spor, uzun vadede World Team seviyesine çıkmayı hedefliyor. Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi de turun diğer Türk takımları olacak.

Şampiyon pedallar heyecanı katlayacak

Tour of İstanbul'da 22 takım adına toplam 154 bisikletçi pedal çevirecek. Bu isimler arasında en çok dikkati çekenler ilk senenin şampiyonu Gustav Wang ve ikincisi Gianni Marchand olacak. 2024 Türkiye Turu İkincisi Merhawi Kudus, Paris-Nice yarışında etap kazanan Mathieu Burgaudeau ve Manuele Tarozzi de İstanbul'da klasman için kıyasıya mücadele edecek. İstanbul'da yarış kazanmayı çok seven Timothy Dupont, Milan Menten ve Luca Colnaghi gibi sprinterler de Tour of İstanbul'da heyecanı artıracak isimler olacak.

Parkur, inişli-çıkışlı yapısı nedeniyle, adeta bir 'testere'ye benzetiliyor. Uzun yokuşlar veya düzlükler olmadığı için bisikletçiler, sürekli değişen bir parkur yapısına göre pedal çevirmek zorunda kalacak. Tour of İstanbul'da geçen yıla göre bir parkur değişti. Arnavutköy'ün yerine Çatalca parkuru konuldu. 164,2 km uzunluğundaki Çatalca-Çatalca arasındaki mesafe aynı zamanda turun en uzun etabı niteliğinde. Bisiklet turlarında ikonik etaplar hariç, diğer parkurlarda değişikliğe gidilebiliyor.

İstanbul Maratonu gibi Tour of İstanbul da iki kıta arasında yapılan tek bisiklet turu olma özelliğine sahip. Yenikapı-Yenikapı final etabında bisikletçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçecek. Bostancı'dan dönüş alacak olan bisikletçiler, Avrasya Tüneli kullanarak Avrupa yakasına dönecek. Tarihi Yarımada bölümü de Haliç ve boğaz manzarası eşliğinde tarih içinde eşsiz bir yolculuk olacak.

Bir günde iki tur: Vatandaşlar da bisiklet binecek

Tour of İstanbul'un final gününde vatandaşların katılacağı Tarihi Yarımada Bisiklet Turu da yapılacak. Tour of İstanbul'un 15 Eylül'deki final etabından önce yapılacak etkinliğe 16 yaş ve üzerindeki bisikletseverler katılabilecek. 5. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, saat 09.00'da Yenikapı'dan başlayacak. Balat'tan dönüş alacak olan tur saat 10.30'da yine Yenikapı'da sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tour of İstanbul 2024 Başlıyor! - Son Dakika

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